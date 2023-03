Carolina Jaume reaccionó ante señalaciones de Leonardo Quezada: “Estás demente” ¿Qué dijo la actriz?

Han pasado solo tres días, desde que Carolina Jaume, inició su nuevo trabajo en el programa ´Agárrate´ y ya anunció el comienzo de una nueva demanda, la tranquilidad duró poco.

La presentadora de televisión, se tomó un espacio del programa de entretenimiento, para encarar al reportero de farándula Leonardo Quezada, también conocido como ´Lazito´, quien realizó varias señalaciones bajo el nombre de Jaume, a quien calificó entre muchas otras cosas, de estar “Totalmente ida”.

“Actualmente, estas, no sé, totalmente, no sé como sería la palabra, sería totalmente ida, o sea, no te reconozco, veo una Carolina super demente, veo una Carolina incoherente, que un día dice una cosa, al otro día dice otra cosa, por favor te queremos, pero te queremos bien”, fueron algunas de las palabras que expresó Lazito durante su intervención en el espacio de entretenimiento.

Unas palabras que tal parece le saldrán caras, puesto que Jaume al enterarse, no dudó en tomar medidas y en medio de pleno programa de ´Agárrate´, realizó una llamada a Leonardo Quezada que incluso puso en altavoz, para avisarle frente a toda la audiencia digital, que ahora tendría que demostrar con pruebas ante un juez que ella estaba “demente”.

“¿Tú sabías que eso es pendo ante la ley? o sea que te metiste en un problema legal hoy día, tienes que comprobarlo”, fue parte de lo que dijo la presentadora a Lazito. Por otro lado, el reportero se encargó de dar respuesta abierta, a las acusaciones que habría hecho Jaume con anterioridad y en las que la misma se encargó de pedir un “derecho a réplica” por una información que según apunta dieron a conocer en su nombre en el programa de farándula.

Lazito fue quien respondió a la presentadora. “Señora Jaume, nosotros no realizamos acusaciones, nosotros informamos sobre un proceso legal de dos personajes públicos quienes han expuesto su vida y han hecho conocer al público de todo lo que está sucediendo. También es importante aclarar que hemos buscado la versión de ella, inclusive se ha impedido la labor periodística de Dieter Hoffman de entrevistarla (...) Hemos buscado también a sus abogados y no tienen ni idea de lo que ella habla, más coherencia por favor”.