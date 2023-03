‘Los Hackers de la Farándula’ responden a Carolina Jaume: “Sus abogados no tienen idea”

En el primer programa oficial de su nuevo programa ‘Agárrate’, Carolina Jaume lanzó varios dardos para distintos reporteros y programas del medio, aunque sabemos que se refirió a ‘Los Hackers de la Farándula’. Incluso dijo que un panelista recibe “propinas” por sacar notas bajo su nombre, e inclusive se dirigió a la cámara para pedir un derecho a réplica.

“Tengo todo el derecho a la réplica, legalmente, no sé quién los asesora, necesito legalmente se me dé el derecho a la réplica, de la acusación de un delito, a la que le están dando cabida a través de un abogado, en el cual no me llega ni una querella ni a mí ni a mis representantes”, dijo Jaume, quien aseguró además que la nota de su demanda salió primero en un programa de farándula, antes que la misiva le fuese notificada a ella.

Respuesta de los ‘Los Hackers de la Farándula’ a Carolina Jaume

Lazito fue el encargado de enviarle un mensaje a la presentadora. “Señora Jaume, nosotros no realizamos acusaciones, nosotros informamos sobre un proceso legal de dos personajes públicos quienes han expuesto su vida y han hecho conocer al público de todo lo que está sucediendo. También es importante aclarar que hemos buscado la versión de ella, inclusive se ha impedido la labor periodística de Dieter Hoffman de entrevistarla (...) Hemos buscado también a sus abogados y no tienen ni idea de lo que ella habla, más coherencia por favor”, dijo Leonardo Quezada.

El ‘Lazito’ de la farándula aclaró que la querella es publica y está en el sistema de la Función Judicial.

Allan Zenck ignora a Carolina Jaume en redes, pero le puso una nueva demanda (Captura de pantalla Función Judicial)

“Se rodea de personas que no suman, la ponen ahí para que diga lo que tiene dentro y generar unas 100 o 200 vistas más. Te lo digo personalmente Carolina Jaume, yo no tengo nada en tu contra. Hemos trabajado juntos, eres una excelente profesional, eres una comentarista de farándula impecable. No hay necesidad de ver enemigos donde no los hay. No puedes salir deliberadamente diciendo que nos pagan por una nota, eso sí es acusar. Ya basta de salir a hacer cualquier cosa con un teléfono o en un canal digital.