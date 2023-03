Así arrancó oficialmente su primer programa en ´Agárrate´ Carolina Jaume: “Exijo mi derecho a réplica”

Empoderada, maquillada, vestida con un pantalón de cuerina que la hizo lucir como toda una reina, así dio comienzo de manera oficial, a la conducción de su nuevo trabajo, en el programa de ´Agárrate´, Carolina Jaume, quien anuncio su vuelta a las pantallas este miércoles 1 de marzo, en plena salida al aire y con contrato en mano.

La presentadora de televisión abrió su puesta en escena, hablando de temas muy variados, entre ellos, el delicado caso de la influencer, Luisa Espinoza, quien es acusada de presuntamente ser productora de pornografía infantil, debido a un alto número de videos hallados en su poder por la policía, cerrada esta breve disertación, Jaume se dedicó a su fuerte, la polémica.

La también actriz no tardó en lanzar varios dardos para distintos reporteros y programas del medio, que aunque no mencionó de manera directa, dejo saber entre líneas de quien se trataba, pues aseguró que existe un panelista en especifico que recibe “propinas” por sacar notas bajo su nombre, e inclusive se dirigió a la cámara para pedir un derecho a réplica al citado espacio de entretenimiento.

“Tengo todo el derecho a la réplica, legalmente, no sé quien los asesora, necesito legalmente se me de el derecho a la réplica, de la acusación de un delito, a la que le están dando cabida a través de un abogado, en el cual no me llega ni una querella ni a mí ni a mis representantes”, dijo Jaume, quien aseguró además que la nota de su demanda salió primero en un programa de farándula, antes que la misiva le fuese notificada a ella.

“Yo conozco de uno que le dan propina por hacer notas y tengo el audio que me respalda” aseguró Jaume, sin embargo, no reveló el nombre, pero se presume que se trataría de Leonardo Quezada, ´Lazito´ quien incluso hizo mención del mismo tema durante el programa de ´Los Hackers de la farándula´.