Alejandra Jaramillo al rincón de los castigados de Siéntese quien pueda por una semana más: Esta fue su reacción

Un cambio en las reglas del juego del programa ´Siéntese quien pueda´ ha llegado para dar un golpe directo y tajante al corazón de la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, quien hasta no hace mucho era llamada la “invicta”, y ahora es quien pasa a inaugurar este nuevo segmento del reality de entretenimiento.

La popular ´Caramelo´ fue anunciada como la nueva panelista que pasa a estar por una semana completa y consecutiva en el rincón de los castigados, tras haber perdido en su batalla de exclusivas con Kerly Ruiz. Luego que la noticia de la elección fuese dada, la cara de Alejandra Jaramillo no tardó en delatar su tristeza.

De acuerdo con el veredicto dado por los jueces, la ´Caramelo´ pudo haber sacado más provecho a su reportaje en la despedida de soltera de Lele Pons, pues aunque ella fue el único medio asistente, las fotografías y videos de lo ocurrido en el evento, corrieron como pólvora en las redes sociales, un punto que jugó totalmente en contra de Alejandra.

Tras esta decisión, Alejandra Jaramillo ya dio a conocer por medio de su cuenta en Instagram, todo lo que sintió, y el remolino de sentimientos que pasó por su cabeza y corazón, cuando confirmó que sería la nueva castigada.

“Ayer empezó oficialmente la nueva etapa de @sientesequienpueda y los que vieron el programa se pudieron dar cuenta de cómo me sentí. Lo describiría como cuando un novio tóxico te dice todo lo que no le gusta de ti y luego te termina 🤣 esa sensación de dolor de barriga, incomodidad, inseguridad, etc, etc. PERO, hoy reafirmo que amo este programa, siento que de aquí voy a salir más fuerte, más profesional”, son algunas de las líneas escritas por la ´Caramelo´ en las que reafirma lo que se hacía evidente y agradece en cierta forma sentirse vulnerable.

Ahora Alejandra deberá enfrentarse a otro de los panelistas que ha demostrado ser un duro en las exclusivas, Alex Rodríguez, un cara a cara que sin duda alguna no será nada fácil para ninguno de los dos.