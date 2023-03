Se arrepiente de abrir OnlyFans y habla de los videos que circulan en redes: Las revelaciones de Mafer Vargas

La alcaldesa electa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, hizo algunas revelaciones a Catrina Tala en TurCafé. Entre ellas, sobre su etapa en OnlyFans de la cual confesó estar arrepentida por no medir lo que en algún momento iba a generar.

“Me arrepiento porque muchas personas creen que tienen el derecho a juzgarme. También por ellas (señalando una foto con sus hijas) me arrepiento (...) Me arrepiento de haber estado metida en muchos problemas, de rodearme de personas que no me convenían, de exponerme. A veces solo pensaba en el hoy”.

Recordemos que Mafer Vargas en un video publicado por el youtuber ecuatoriano Logan y Logan, se volvió tendencia tras revelar que a través de Only Fans había ganado aproximadamente 14 mil dólares en tres meses.

Sobre los videos íntimos que circulan en redes

“La gente confunde, hay unos videos míos que yo no los subí, mi expareja los hizo virales sin mi consentimiento y eso fue hace 10 años. Lo denuncié, él me amenazaba, me ponía en una mala posición. La gente cree que ese es el contenido que yo subía, jamás. El contenido que yo subía a OnlyFans, primero era profesional no era sexual, era sensual. Yo tenía un equipo de trabajo, camarógrafo, maquillador, el que me pintaba el cuerpo, el que hacía los videos y el que respondía las redes. La gente confunde y piensa que yo subía contenido pornográfico y no era así”.

Desde que incursionó en la política, su look y atuendo cambiaron radicalmente. Ahora tiene cabello corto, dejó atrás los sexys trajes que la caracterizaban y ahora usa jeans, camisas y ternos en los que luce su figura de una manera sutil.