Mafer Vargas enciende las redes por revelar la descomunal cifra que gana con la App Only Fans

Mafer Vargas está siendo tendencia en la red social de Twitter por haber revelado la cantidad de dinero que ha ganado en la famosa App por suscripción Only Fans, en tan solo tres meses. La descomunal cifra ha generado cientos de comentarios entre los usuarios: unos de bromas y otros, que se sienten ofendidos porque, según ellos, es dinero fácil.

Mafer Vargas ya ha sido noticia por todo el dinero que está generando a través de Only Fans. Ya se había dicho que había ganado más de 10 mil dólares desde que se creo la cuenta -en diciembre-. Hace unas horas hizo un 'chequeo' en su estado de cuenta y dijo que va por los 14 mil dólares, en tres meses.

Fue a través de un video que se publicó en TikTok donde la modelo ecuatoriana aparece conversando a cerca de la App y lo bien que le ha ido a sus amigos con ella, asegurando que se han comprado hasta autos y casas con esos ingresos.

El video fue publicado por el animador y humorista Login Mois, mientras van en un auto y este la cuestiona acerca de cómo son las fotografías que sube en la aplicación, el costo de la suscripción en su canal -que es de 30 dólares, las videollamadas, y el tema de las propinas que le dejan los clientes a Mafer.

"Sí me han dado buenas propinas… 200, 300 -dólares", explicaba Vargas al animador, y este le preguntó, "¿Son jeques árabes los que están suscriptos a tu Only Fans?, la rubia respondió, entre sonrisas, "No sé, pero bueno, a mis suscriptores los amo. Gracias por suscribirse y darme cariños", concluyó Mafer con una carcajada.

¿Si me abro un Only Fans si me apoyan ?". "Hoy en Twitter Ya están sufriendo porque la María Fernanda se metió $14.000 en Only fans en solo tres meses, dejen la envidia". "Me están explicando lo que es “only fans” y estoy sorprendida". "Y nunca he visto a nadie preocupado por si pagan impuestos en Only fans". "¿Tanto hate a Only Fans o será envidia?", son algunos de los comentarios que se leen acerca de Mafer Vargas, en Twitter.