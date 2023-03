“Lo dejó todo por él”: Mujer viajó a Ecuador para conocer a su novio y la abandonó a su suerte

Se viralizó un video en TikTok donde una mujer contó su experiencia cuando conoció a un hombre por medio de las redes sociales y cuando llegó a Ecuador se llevó una gran desilusión. Cuando el joven vio a Fabiana Urbina, le dijo que no era lo que él esperaba y la abandonó porque, según su criterio “no era guapa”.

La ‘historia de amor’ comenzó cuando Fabiana inició una conversación con un hombre a través de Facebook; eventualmente esos diálogos iban siendo más frecuentes, hasta que ambos se enamoraron. Según el relato de Fabiana, el chico asumió con todos los gastos económicos para que pudiera viajar con su hija, pero cuando estuvieron frente a frente le dijo que no le gustó.

“Me recibió en la terminal y todo, me dijo que ya no le gusté. Vio mi foto y cuando me ve a mí personalmente, me dijo que no era la persona que había visto por fotos, no le gustó absolutamente nada y me botó, yo quedé en la calle”.

— Fabiana Urbina