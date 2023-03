¡Buena idea! TikToker creó grupo de WhatsApp con sus exnovios para saber qué tal le fue como novia

Grupo que la TikToker creó para sus ex (TikTok @valentina_slq)

Una TikToker española llamada Leti se ha vuelto viral en la red social por su insólito story time. Ella decidió crear un grupo de WhatsApp con sus exnovios para saber cómo le fue siendo novia. Incluso, mostró la reacción de los jóvenes en el chat y hasta los audios que ella les envió.

Leo, Pablo y Juan fueron los involucrados. Ella les explicaba en audios el motivo del grupo. Pretendía que ellos les enviaran sus experiencias cuando estuvieron de novios con la chica, lo bueno, lo malo y todo; independientemente del tipo de relación que en la actualidad mantengan.

“Hola chicos, he creado este grupo para saber cuál fue vuestra experiencia conmigo, lo bueno y lo malo”, indicó inicialmente Leti.

”Sé que con algunos de vosotros tenemos mala relación, pero me hace falta para mi evolución personal saber qué es lo que más les gustado de mi, lo que menos y por qué, gracias”, explicó las notas de voz.

Los internautas no se tomaron de la mejor manera su decisión. La tildaron de ser narcisista. Aunque a otros les causó el hecho de haber demostrado un gran nivel de confianza y personalidad.

“Qué mejor idea que preguntar a tus ex qué tienes que mejorar de ti mismo. Además, sé que soy una persona increíble y que os hace mucha ilusión volverme a hablar. Un beso, os quiero y muchas gracias por contestarme”, decía.

Reacción de sus ex

Cada uno tuvo una reacción diferente, pero que sacó risas a más de uno en Internet. “No me joda, Leti, porfa. Me voy de este grupo de locos”, manifestó Pablo, mientras Leo sentenció: “No me compares con los dos otros tontos”.

Por su parte, Juan se lo tomó en son de broma: “Como soy el único tío gracioso de este grupo voy a contestar: estar con Leti es una experiencia bastante rara porque esta chica le gusta más Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos, o a lo mejor con Mickey Mouse”.

El video superó el millón de reproducciones y casi 100 mil “Me gusta”. Llegó cerca de 1.500 comentarios de algunos internautas, quienes dejaron sus reacciones en la caja de comentarios del post.