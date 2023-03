“Déjame ser parte de la vida de mi hijo”: Momento en que Julián Gil se quiebra, al enviar súplica a Marjorie de Sousa

Con la voz entre cortada, los ojos cargados de lágrimas y el sentimiento a flor de piel, así se mostró Julián Gil, la noche de este martes 28 de febrero, tras haber hecho quizá la presentación más difícil durante lo que ha sido su conducción en el programa ´Siéntese quien pueda´.

El reconocido actor y conductor, realizó una súplica en pleno segmento del reality para el que trabaja, y se dirigió a la que fue su pareja durante varios años y quien es la madre de su hijo, Matías, para pedir casi llorando, que por favor le dejase hacer parte de la vida de su pequeño, a quien se sabe, no ve desde hace ya mucho tiempo.

El programa estadounidense presentó una nota que tuvo a la venezolana y ex de Gil como protagonista, en donde un reportero de ´Siéntese quien pueda´ abordó a la actriz a su llegada a un aeropuerto, y ahí, le preguntó por como iba su relación con Gil, una interrogante a la que Marjorie de Sousa se negó a responder de forma inmediata y solo optó por contestar: “Soy una dama y no hablo de mi vida personal ante los medios”, tras ver estas imágenes donde cabe destacar se encontraba el hijo del presentador, este se vino abajo, su semblante cambió al instante.

“Tengo una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando a la señora decir que porque es una dama no va a hablar del tema. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como padre y al público”, agregó, al tiempo que expresó mirando de manera directa a la cámara; “Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías me merece a mí, a sus hermanos y sus tías. Creo que lo estás privando de uno de los derechos más lindos que tiene el ser humano que es tener una familia”, dijo casi entre lágrimas.