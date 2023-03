Carolina Jaume le ha dado con todo a Allan Zenk y a su novia, Gabriela Guerrero, en redes sociales. Mediante sus historias de Instagram ha mostrado lo que ella considera pruebas de la infidelidad de su exesposo. También ha hecho otras acusaciones sobre el dinero de Allan Zenck y ha asegurado que no pagó las pensiones de la escuela del hijo que tienen.

Jaume se volvió tendencia tras los apodos con los que se refería a Zenk como “cajeta de Titanic”. Incluso sacó una línea de camisetas con sus frases. Por su parte, Allan Zenck no respondió a las provocaciones de su ex, pero tampoco se quedó de brazos cruzados y le interpuso una demanda por calumnia.

De acuerdo a la página de la Función Judicial, la demanda fue recibida en Guayaquil, el martes 28 de febrero de 2023, a las 14:32.

“El proceso Penal COIP por calumnia, seguido por: Zenck Alfaro Allan Fernando, en contra de: Jaume Saporiti Carolina Milena. Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL NORTE 2 PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, conformado por Juez(a): Abogado Ronald Xavier Guerrero Cruz. Secretaria(o): Abg Sanchez Coello Christian Gabriel (...) Al que se adjunta los siguientes documentos: 1) PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL) 2) 1 MATERIALIZACIÓN DE IMÁGENES EN 37FJS NOTARIZADOS; 1 DISCO COMPACTO; 4 ANEXOS SIMPLES.- (ORIGINAL)”.

Allan Zenck ignora a Carolina Jaume en redes, pero le puso una nueva demanda (Captura de pantalla Función Judicial)

Alfonso Cedeño, el abogado de Zenck, quien también es la defensa de su novia, en un programa de Los Hackers de la Farándula había anunciado el inicio de acciones legales contra Jaume por sus publicaciones en redes sociales.

“Hay dos procesos. El uno que inicio la señora Carolina Jaume que, a través de redes sociales, divulgó información reservada, lo pondremos en conocimiento tanto en la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar como de la Fiscalía porque no se puede divulgar información con reserva legal. La señorita Gabriela Guerrero ha comparecido y también estamos recabado toda la información para continuar con las acciones legales correspondientes porque no se puede mancillar el nombre y la honra de una persona en base a expresiones, historias creadas, fotos alteradas de una persona públicamente se ha demostrado que no hace lo correcto como lo es Carolina Jaume”.

Justamente, ayer, Carolina Jaume hizo una publicación en sus redes sociales con un mensaje dedicada para ella.

“Milena:

Eres tan valiente y resistente, que mereces el reconocimiento de todas las personas importantes en tu vida. Eres una buena persona y te mereces la felicidad. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Las experiencias que hemos vivido juntas nos han hecho más fuertes que nunca, y nos han unido más. Hoy, siento que por más difícil que parezca una situación, tengo la capacidad de afrontarla y encontrar una salida. Esta seguridad es gracias a todo lo que has hecho por mí en este tiempo. Gracias a tu compromiso, fidelidad e insistencia en mostrarme que soy valiosa. No hay razón para ignorar mis necesidades o callar mis sentimientos, porque tengo una voz y merezco ser escuchada. Tú me enseñaste eso.

Con amor Carolina”