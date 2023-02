“Meses en silla de ruedas”: Santiago de MasterChef Ecuador contó una difícil experiencia que vivió en su pasado

Santiago Barzallo, competidor de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales contando un capítulo de su vida del que no se sentía cómodo exponiéndolo. Cuando era niño fue diagnosticado con la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, un trastorno de la niñez que ocurre cuando se interrumpe temporalmente la irrigación sanguínea a la parte esférica (cabeza femoral) de la articulación de la cadera y el hueso comienza a morir, de acuerdo con la descripción de Mayo Clinic.

Por esta enfermedad durante varios años tuvo que usar una prótesis en sus piernas 24/7 y estar por seis meses en silla de ruedas cuando apenas Santiago tenía 5 años.

“Hoy les quería contar un poco de mí. ¿Ven a ese niño con un aparato medio raro de metal entre sus piernas? Ese era yo. La verdad es que no me gusta hablar mucho de este tema, pero una nueva persona en mi vida (una niña de 14 años para ser exacto) me inspiró a contarla. Cuando tenía 5 años comencé a cojear. Así como un abuelito, pero con 98 centímetro de altura. Como es de esperarse mis papás se preocuparon y comenzó el tour por lo que en ese momento se sentía como todos los doctores del mundo. Resulta que lo que me hacía cojear se llama Legg-Calve-Perthes. Esto es un transformo que hace que la articulación del hueso y de la cadera comience a morir, lo cual causa que ese lado pare de crecer. Después de 6 meses en silla de ruedas y 3 años y medio con una prótesis en mis piernas 24/7 pude ganarle a este trastorno”, escribió Santiago quien acompañó el post con fotos de su infancia durante el tratamiento.

En una de las imágenes está en una silla de ruedas y en otras se lo ve junto a su familia mientras usaba esta prótesis que sostenía a sus dos piernas.

Santiago confesó que se atrevió a mostrarse en redes en esta etapa por Fer Pozo (@ferrrr_pp), una amiga que tiene 14 años y “ganó el título oficial de guerrera a sus 12 años cuando le diagnosticaron por primera vez cáncer. Ella es la verdadera inspiración que me animó a contar esta parte de mi historia que nunca me he sentido cómodo compartiéndola”.

Invitó a sus seguidores a dar ánimos en sus redes ya que está en sus últimas sesiones de quimioterapia. “Unas palabras de ánimos y buenas vibras pueden cambiar todo”.