Jamil habla de “cuernos”, se ríe de Santiago en MasterChef Ecuador y se incendia Twitter

Jamil sabe cómo convertir Twitter en un infierno de comentarios. Los usuarios están al pendiente de todo y esta vez, el tema de conversación fue la referencia a una infidelidad que sufrió y que en el capítulo de ayer en la noche dejó en la calle a Santiago.

[ ¡Sin pelos en la lengua! Sara explota, con malas palabras en Twitter, contra participantes de Masterchef y haters ]

Si se ríe es por algo

Ayer la temática era un plato inspirado en el amor o desamor. Todo comenzó cuando Santiago dijo desde su estación que espera no romperle el corazón a nadie. Jamil inmediatamente soltó una carcajada que dio a entender lo que todos ya saben.

Recordemos que Santiago se lo comenzó a vincular sentimentalmente con Victoria desde el inicio de la temporada. Justo cuando el mismo Jamil había revelado que se casaba en enero de este año.

Pero ante los fuertes rumores, que al final del día terminaron siendo ciertos, al punto que tuvo que explicar el por qué terminó su compromiso.

Ante los ataques, Santiago tuvo que pedir respeto para Victoria ya que la señalaban de ser la culpable de acabar dicha relación. Aún cuando Santiago aclaró que rompió con su ex no por terceras personas si no porque ya estaban mal.

La risa de jamil con el comentario de Santiago #MasterChefEcuador pic.twitter.com/p5F1RE5CVY — Wagner Antitodo (@wagnerska77) February 25, 2023

Santiago: espero nunca romper el corazón a alguien

Jamil: se mata de la risa jajajaja #MasterChefEcuador — Juan José Guano Toro (@juanjogt2989) February 25, 2023

En la actualidad, Victoria y Santiago tienen una relación confirmada al punto en que se hicieron un tatuaje juntos. La última vez se los vio muy románticos en San Valentín.

Jamil se defiende

Jamil confesó al presentar su plato que su exnovia le fue infiel cuando vivía en España. Supuestamente la chica bebió ron al punto en que irrespetó esa relación. obviamente un dolor que le costó reparar.

Para Alexandra, como siempre tiene algo que decir de sus compañeros, es una vergüenza decir que te hayan sido infiel. Jamil, no se quedó de brazos cruzados y le respondió en Twitter.

“¿A ustedes les da vergüenza decir que los cuernearon? Vergüenza debería ser cuernear a tu pareja”

Un tuit que bien podría estar dedicado a Alexandra o indirectamente para Santiago.

A ustedes les da vergüenza decir que los cuernearon? Vergüenza deberia ser cuernear a tu pareja 🤷🏽‍♂️ digo… #masterChefEcuador — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 25, 2023

Los usuarios obviamente no dejaron de responderle y crear todo un debate por el tuit de Jamil y lo sucedido en el episodio de ayer.