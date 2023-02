¡Sin pelos en la lengua! Sara explota, con malas palabras en Twitter, contra participantes de Masterchef y haters

El escenario en Masterchef Ecuador está más tenso que lo de costumbre. Alexandra, más conocida como la “Diabla”, dejó un mensaje en Twitter donde sentenció que los concursantes deben lavarse las manos antes de cocinar, al igual que bañarse y cepillarse los dientes.

Aunque el mensaje no tuvo un objetivo especifico, sí desembocó en que Sara genere un hilo de trinos donde usó hasta malas apalabras y rechazó las críticas de los usuarios contra ella.

“Tantas críticas de parte la gente leo, se supone que algunos entramos a Masterchef porque somos aficionados a la cocina, que se supone que de eso se trata el concurso, es para aficionados, yo sí hp aunque me digan resentida social”.

“No sabía nada de cocina gourmet , incluso habían ingredientes y productos que nunca había visto ni probado, aunque no lo crean, ustedes detrás de pantalla no ven el esfuerzo de muchos otros de nosotros pero los jurados sí. Y me vale v**** que Jamil y Alexandra se crean que solo ha sido duro y no se imaginan cuanto leer tantos comentarios de odio, incluso que se metan con nuestra familia, todos tenemos nuestras formas de pensar, de evolucionar y de coexistir, solo nosotros sabemos lo que se vivió y por otro lado me sorprende también ver las entrevistas”.

La reacción de Sara no solo va con las indirectas de sus compañeros, si no de usuarios de internet que no han tardado en tachar que sus platos y desempeño no está a la altura de la competencia y que solo se trata de suerte.

Qué tiro? Tantas críticas de parte la gente leo, se supone que algunos entramos a @masterchefecu xk somos aficionados a la cocina, que se supone que de eso se trata el concurso, es para AFICIONADOS, yo si hp aunque me digan resentida social y lo que quieran pero yo cuando llegue — Sara Arana (@SaraArana1925) February 24, 2023

¿Qué dijo Santiago?

El concursante representante de Cuenca tachó, horas antes, que da una pena ver lo capítulos y saber que compartían la misma casa con algunas personas. ”¿Qué feo, no? Lo peor ahora, nos enteramos tras cámaras lo fuerte que ha sido el resentimiento”.