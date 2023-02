Ningún plato ha logrado robarse el corazón de los jueces como lo hizo la historia de amor de Raúl en MásterChef Ecuador

El amor se vistió de las más y mejores recetas en este nuevo episodio de MásterChef Ecuador, las cocinas del reality de comida, fueron testigos de las más alocadas y jocosas anécdotas de San Valentín, que los aspirantes a Chef dejaron saber en este reto de caja misteriosa, que tuvo como ingrediente principal un corazón para servir.

Una de las historias que puso a suspirar tanto a los televidentes como a los jueves, fue la de Raúl, quien mientras estaba en plena preparación de su plato, compartió un lindo recuerdo de cuando le propuso matrimonio a su esposa, con quien dijo ya tiene 10 años de relación.

“A ver, mis últimas historias son con mi esposa, tenemos una historia muy especial con ella. Nos conocimos hace 10 años atrás en un lugar muy especial, y por temas de la vida, nos casamos recién hace cuatro. Le pedí matrimonio de la forma más loca, me gustan mucho los tatuajes”, narró Raúl, al tiempo que subió la pierna y se iba descubriendo uno de los diseños más representativos que tiene en su cuerpo, su propuesta de matrimonio.

😍 Con esa historia Raúl ya nos robó el corazón. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/aE4tdm79rZ — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 25, 2023

Tras dejar en evidencia su tatuaje, el cual se trataba de dos figuras, un hombre y una mujer, acompañados por un escrito que decía ¿Te quieres casar conmigo?, la jueza no tardó en enternecerse por la singularidad y creatividad de su historia. “Ella mismo me marcó y me dijo sí acepto. Fuimos al local de esta persona, le dije acompáñame a hacer algo, el tatuador le dijo toma la máquina”, agregó, y tras cuatro años de haber dado el sí con tinta, asegura que siguen juntos.

Sin duda alguna, el reto de la caja misteriosa de este viernes 25 de febrero, puso a suspirar a más de uno en la competencia de comida, y dejó al descubierto grandes recuerdos.