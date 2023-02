El cuerpo de la ‘Flaca’ Guerrero le pide descanso: Sufrió caída donde se partió un dedo y terminó con la rodilla inflamada

La ‘Flaca’ Guerrero acostumbra a mostrar su día a día en las redes sociales y, sus vacaciones familiares en México no fueron la excepción, aunque sufrió un pequeño accidente que la hizo visitar la emergencia del hospital.

María, detalló en una publicación que se rompió un dedo y terminó con la rodilla inflamada tras una caída. La atleta, actriz y modelo es conocida por andar en bicicleta y recorrer kilómetros en ella.

“Todo pasa por algo, en este viaje maravilloso, una caída más de la que me he levantado. Si te caes 7 veces, levántate 8 dicen por ahí. Y así es: no queda más que seguir y sacar aprendizaje de cada experiencia. En gran parte, la fuerza viene de ustedes, quienes me animan con su energía y cariño. A seguir levantándose y ¡a ponerle todo! Dedo roto y rodilla inflamada. Unos días de descanso obligado y luego seguimos entrenando”, fueron las palabras que escribió la ‘Flaca’ en su publicación de Instagram.

Así mismo, mostró una imagen de la radiografía de su dedo, una foto de su rodilla recién golpeada y, también una de ella, mostrando que siempre tiene ánimo a pesar de las caídas.

A través de sus historias, también dejó claro que nada la detiene y luego de casi 24 horas de lo sucedido ya estaba rodando nuevamente en su bicicleta “Lloro de felicidad de volver a rodar. Aun con dolor en la rodilla y la mano, pero volverme a subir a la bicicleta me da ilusión y esperanza. Agradecida, después de la tormenta, viene la calma”, comunicó la modelo a todos sus seguidores.