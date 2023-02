‘TQG’: La historia detrás de la canción que no iba a salir de Karol G y Shakira

El nuevo tema de Karol G y Shakira está arrasando en todas las plataformas digitales, debido a las indirectas que ambas artistas colombianas le dedicaron a sus exparejas. En está ocasión, la intérprete de ‘Gatúbela’ contó al mundo sobre su nuevo álbum y el motivo por el que casi no sale la canción ‘TQG’.

Karol G Karol G estrena su quinto álbum "Mañana será bonito". Foto: Pablo Escudero

A través de una entrevista para W Radio, Carolina afirmó que su canción quedaría “engavetada” porque no quería que su carrera artística girara alrededor de todo lo que sucedió con Anuel AA.

“Esta es una canción que tengo hace más de año y medio y que ya no iba a salir. Yo escribí ‘TQG’ el mismo día que compuse mi verso de ‘Mamiii’. A pesar que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo mi arte girara alrededor de eso. — Karol G

Posteriormente, ‘La Bichota’ aclaró que no iba a sacar ‘TQG’, pero al final comprendió que Shakira estaba pasando por una situación similar: “Así iba a ser, hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira después de su separación. Pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer”.

[ Shakira y Karol G rompen Internet: Te dejamos la letra completa de ‘TQG’ para que se la dediques a tu ex ]

La intérprete de ‘Provenza’ por fin logró cumplir su sueño de colaborar junto a la artista que más ha admirado. Carolina Giraldo mantuvo una llamada con ‘La Loba’ para contarle que tenía la canción perfecta que le caería como anillo al dedo a lo que atravesaba.

“Ella vivió un proceso muy diferente al mío, porque mientras yo quise mantenerlo en secreto ella prefirió exponerlo. Entonces me dijo que iba a cerrar con este tema el ciclo de ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y ‘BZRP Music Session’. Me sentí orgullosa”. — Karol G

Por otro lado, la compositora colombiana afirmó que dentro de su álbum ‘Mañana será bonito’ existen temas que nadie conoce y que durante mucho tiempo escribió canciones muy oscuras: “Por mucho tiempo escribí canciones tristes, oscuras y de desamor. Pero conforme pasó el tiempo y sané la forma de hacerlo. Entonces empecé a hacer canciones de rebeldía y que me empujaban a mí, como mujer, a tocar extremos que pensé me iban a hacer más feliz, pero no. Hasta que hice canciones de amor y de sanar el corazón” agregó.

Reacciones a TGQ de Shakira y Karol G Foto: Captura YouTube

Asimismo, continuó diciendo que se siente un poco asustada porque este nuevo disco contiene letras muy personales; para ella es muy difícil abrir su corazón al mundo.

“Este es un álbum muy personal, en el que cada canción representa un poco de mí y un momento específico de mi vida. Eso me tiene un poco asustada porque siento que le estoy abriendo el corazón al mundo y exponiéndome en una posición que no sé qué tan positiva vaya a ser”. — Karol G

Por último, Karol explicó cómo eligió a los artistas que forman parte de su álbum: