Shakira y Karol G: ¿Qué significa TQG? Ponte en contexto por si llegaste tarde al tema de conversación del momento

El tema del momento es la nueva canción de Shakira y Karol G. Si no estás hablando de eso este viernes, no estas en nada. Si llegaste tarde y no te has enterado del todo, te contamos qué significa el nombre de este nuevo himno femenino: ‘TQG’.

Podía ser “te quiero, Gerard” o “te quise, Gerard.” Pero no. Más bien Shakira repite la idea de la sesión con Bizarrap, canción en la que dice “A ti te quedé grande, y por eso estás, con una igualita que tú”. Así que la colombiana sigue empeñada en que “Te quedó grande”.

Además de Shakira estos son los otros artistas que acompañan a Karol G en 'Mañana Será Bonito' Foto: Twitter @enzonahuelsuare

[ ‘TQG’: La historia detrás de la canción que no iba a salir de Karol G y Shakira ]

Shakira y Karol G hicieron la fórmula perfecta para lavar la ropa sucia en público y dejar en evidencia ciertas cosas que vivieron antes, durante y tras su ruptura con Piqué y Anuel AA respectivamente.

Las parceras han publicado este viernes la canción, en cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas. “Tú, saliendo a buscar comida fuera; y yo, pensando que era la monotonía”, dice Shakira en la canción.

[ El video de ‘TQG’ hace referencia a ‘The Truman Show’: ¿Karol G y Shakira vivieron en una mentira durante sus relaciones amorosas? ]

También asegura: “Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta ‘pa’ lo mío/ Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene ofendido”, una letra que en redes sociales se entiende como una alusión directa a Piqué, convertido en el motivo de inspiración de sus últimas canciones tras las ruptura sentimental.

Es la primera colaboración que las dos artistas llevan a cabo con motivo del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G, “Mañana será bonito”.

Karol G ya había publicado anteriormente un mensaje para Anuel AA en su canción “MAMII”, un dúo con la cantante BeckyG.

Shakira se ha llevado premios por su canción “Te felicito”, junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, la primera de esta trilogía de canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Este lanzamiento llega tras el gran revuelo mediático que causó el anterior tema de Shakira, la sesión #53, que en solo dos semanas acumuló casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Con datos de EFE