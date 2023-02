“No veré MasterChef Ecuador”: En redes ya no toleran a Sonnia por “sus complejos” y su cocina “tan básica”

“Se juzga el último plato”. Es una de las reglas de MasterChef Ecuador y lamentablemente ello fue lo que sacó de la competencia a Andrés. Una partida que dolió y a la vez indignó ya que uno de los rostros que ya no quieren ver más en el reality es el de Sonnia. En redes hay tanta molestia que ya muchos dijeron que no verían más el programa.

No se sabe si es una estrategia de la producción de MasterChef Ecuador o si es que los jueces tienen compasión por algunos pero claramente hay participantes que les falta mucho por aprender, dominar técnicas, y ampliar su paladar. Esa carencia les ha llevado a presentar platos básicos, de cocina cacera pero dándole un poco de altura.

Es el caso de Sonnia que ayer causó más indignación que nunca. Tuvo la oportunidad de salvarse del reto de eliminación pero botó ese chance al no saber el nombre de un tipo de queso originario de Manabí. Hasta Érika Vélez se molestó con ella. Para la docente se llamaba queso criollo y no es así.

La guinda del pastel

La ausencia de Jorge Rausch fue sustituida por el chef francés Jérôme Monteillet, mucho más duro calificando y exigente. Evaluó el reto de presión en el que tenían que hacer brillar en el plato el queso. Sonnia optó por preparar un lomo relleno con queso mozzarella con vegetales al vapor.

Cuando Sonnia defendía su plato, Jérôme le preguntaba “¿No tienes nada más? No te complicaste ni hiciste algo.. No hay nada sexy en el plato. Es comida de hospital. No hay nada”. Pese a esos duros comentarios, el chef le dijo que estaba sencillo pero bueno. Eso pudo haberla salvado una semana más.

Reacciones en redes

Los usuarios en Twitter manifestaron su indignación por la continuidad de Sonnia en la competencia. Que incluso ya ni quieren ver más. Debido a sus comentarios sobre “los fiu fiu” y “los de barrio”, los internautas aseguran estar cansados de esa división que ella misma crea.

No puedo creer que Sonia no sepa de donde es el queso criollo 💔 #MasterChefEcuador — Julianne (@Julianne_AG) February 24, 2023

Que alguien me explique por qué #Sonnia sigue ahí!?!.. Espero que el chef francés haga mañana lo que Raush no ha hecho en toda la temporada! 🙏 #MasterChefEcuador — SylRom (@Syl_Roman) February 24, 2023

Que horror ver a este par de cholas en el balcón mientras se iba un gran cocinero como Andrés! #MasterChefEcuador pic.twitter.com/P8AHCgrQ8W — Kimberly Ortega U. (@kimberlyortegau) February 24, 2023

sonia, la clasista de #MasterChefEcuador se queda haciendo vegetales al vapor con queso 🥴 mientras se va un buen cocinero. más acomplejada que nunca con sus comentarios. y encima le falta dos dedos de frente, los hombres pueden abrazarse sin “parecer novias”. triste. — Denisse (@denlunaa) February 24, 2023

#MasterChefEcuador es claro ejemplo que premia a lo básico (Sara y Sonia). — Jose Luis Herrera O. (@joshe_h) February 24, 2023

Por Dios sale Andrés y sigue Sara y Sonia ahí????? En serio #MasterChefEcuador — QS5 (@Queremos_ser_5) February 24, 2023