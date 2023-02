“¡Comentarios Basura!”: Daniela Collantes estalla contra Sonnia de MasterChef Ecuador al decir que Andrés y Raúl “parecían novias”

Las redes sociales ya no soportan un comentario más de Sonnia y la han catalogado de ‘resentida’ y ‘acomplejada’ por los últimos comentarios que ha dado de sus compañeros. Daniela Collantes, quien fue participante de MasterChef Ecuador en la tercera temporada no se aguantó y estalló en su cuenta de Twitter para criticar los comentarios de la docente por la salida de Andrés del programa.

Daniela que quedó eliminada antes de formar el top 5 en la tercera temporada, no pudo más soportar los comentarios de Sonnia cuando dijo que Andrés y Raúl ‘parecían novias’ ya que todo el tiempo estaban juntos. “Siempre se tiraban muchas bromas y son muy buenos amigos, entonces es muy doloroso haber estado juntos frente al atril”, dijo la docente que ya es parte del Top 9.

MasterChef Ecuador (Captura de pantalla)

Esto provocó la ira de Collantes y de las redes sociales que no dudaron un segundo en mostrar su descontento en Twitter:

“Demasiados complejos Sonia, ‘parecen novias’ dos hombres no pueden ser amigos porque la ignorancia juzga rapidito, a mi me gustan los hombres que abrazan, que ríen, que lloran, que respetan y viven felices sin escuchar personas como ella — Daniela Collantes sobre Sonnia

Demasiados complejos Sonia, ‘parecen novias’ dos hombres no pueden ser amigos porque la ignorancia juzga rapidito, a mi me gustan los hombres que abrazan, que ríen, que lloran, que respetan y viven felices sin escuchar personas como ella. #MasterChefEcuador https://t.co/7pMIpee6hs — Dan Collantes 🌸 (@dancollantes) February 24, 2023

Luego en otro comentario, Daniela dijo que nunca ha comentado sobre ella pero que esos comentarios son una “basura”.

Nunca he comentado sobre ella pero esos cometarios son una basura https://t.co/Omidl7INjJ — Dan Collantes 🌸 (@dancollantes) February 24, 2023

“Tenaz que una persona con tanto resentimiento social sea docente”, dijo otro usuario debido a todos los comentarios de Sonnia en el capítulo de eliminación.

Cuando los "fiu fiu" se ayudan: "ay isqui son fiu fiu y pir isi se salvin intri illis"

Cuando un "fiu fiu" la salva: "qui buini qui isti cambiindi, ni is mi cilpi si se li timin pirsinil"

Tenaz que una persona con tanto resentimiento social sea docente#MasterChefEcuador — McKenzie (@amayalah) February 24, 2023

Es que cualquiera que se vaya hoy que no sea sonnia en serio sería un insulto ya #MasterChefEcuador — Monica Faour (@MonicaFaour) February 24, 2023

Redes sociales ya no soportan a Sonnia:

Si bien algunos han evolucionado de manera considerable -como Raúl por ejemplo- o han llevado más allá sus preparaciones, los usuarios en redes consideran que Sonnia y Sara aún les falta mucho. Pues han presentado preparaciones que, al compararlas con las demás, no están a la altura de MasterChef.

Las redes creen que si sale Sara y Sonnia -no por buenas- Jamil ya no tendrá con quien más pelear. O los tuiteros ya no tendrán a quien criticar por su mala pronunciación.

Es que cualquiera que se vaya hoy que no sea sonnia en serio sería un insulto ya #MasterChefEcuador — Monica Faour (@MonicaFaour) February 24, 2023

Estoy indignada, NADIE ME HABLE SÁLGANSE DE TWITTER porque Sonnia va a seguir en el programa y se va Andrés #MasterChefEcuador — Nico 🫧 (@ikinininie) February 24, 2023