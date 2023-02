“Me solidarizo con mujeres que como yo callaron”: Keviam Cazo reaviva denuncia de “violencia física” contra Christian Noboa

Tal parece que la denuncia dada a conocer el pasado 13 de febrero por Keviam Cazo, no quedará solo en una publicación, han pasado exactamente 10 días desde que las imágenes donde la modelo se deja ver con varios golpes y contusiones en su rostro y cuerpo, se apoderaron de las redes sociales y levantaron una polémica de presunta “violencia física”, en torno a su ex pareja, Christian Noboa.

“Hoy día he pasado las noches más horribles de mi vida. Hoy día Christian Noboa me pegó como podrán ver, me golpeó por todos lados. O sea no sé cómo explicarles, malísimo”, aseguró la modelo, quien recientemente reapareció en las redes, y compartió una historia de Instagram de la que parece ser una cuenta alterna, donde hizo hincapié en lo anteriormente dicho.

Captura de historia de Instagram de Keviam Cazo

“Ahora que estoy rodeada de mis seres queridos, me siento protegida y más serena, con más tiempo y alejada de las pasiones y la ira que pude sentir en el momento que sucedieron los hechos, quiero agradecer en primer lugar a Dios, a mi familia, a todas las personas que han seguido de cerca mi caso, a esas mujeres activistas de los derechos de la mujer que luchan incansablemente contra la violencia (...) Me solidarizo con todas esas mujeres víctimas de sus parejas, quienes como yo, callaron por amor o por cualquier otro motivo y permitieron los abusos una y otra vez”, es parte de un extenso comunicado difundido por la ecuatoriana.

Cabe destacar, que para el futbolista no guardó silencio ante la acusación y reaccionó a lo dicho por quien era su novia, negando fervientemente cualquier posibilidad de agresión. “Me dijo ya terminamos”, explicó Noboa que supuestamente le habría dicho Cazo para el momento del altercado. “La man se metió solita la cabeza contra la pared (...) Yo estaba dormido”.