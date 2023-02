“El que la sigue, la consigue”: Joven entró a la universidad después de 8 años de intentarlo

La constancia, perseverancia y el tiempo son elementos fundamentales para conseguir nuestras metas y sueños. El anhelo de Baruch Cáceres era ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería desde el 2015, y después de ocho años de esfuerzo y dedicación, su deseo por fin se hizo realidad.

Luego de haber finalizado su examen, sus amigos estaban ansiosos de recibir la esperada noticia. Al momento de salir, sus compañeros grabaron un video en el que él expresó todo el sacrificio que tuvo que pasar para poder estudiar Ingeniería en Minas.

Para poder incorporarse a una Institución de Educación Superior es necesario alcanzar un puntaje mínimo, por lo que es necesario tener un curso de preparación para el examen de admisión. Lo cual, el joven peruano dijo que había estado en algunos preuniversitarios donde no tuvo ningún resultado durante estos ocho años.

Pero siempre hay una luz al final del túnel, Cáceres obtuvo un puntaje de 12.538 que le permitió entrar a estudiar la carrera de sus sueños y a través de un video dio un mensaje emotivo para aquellas personas que atraviesan una situación similar a la suya.

A través de una entrevista a los medios peruanos, Baruch expresó que su padre fue pieza clave para que él siguiera luchando por lo que más quería.

“Él es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no bajase los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas, me decía que siguiera, que al inicio cuesta, pero que más adelante se verán los frutos”.

— Baruch Cáceres