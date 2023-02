Carlos José Matamoros sentenció el nuevo tema musical de Arianna Mejía ´Bien perra´: “Ya no está para esas vainas”

Quien conoce y ha oído hablar de Arianna Mejía, sabe que la misma no conoce de prejuicios, algo que dejó demostrado una vez más, tras sacar su nuevo tema musical ´Bien perra´, el cual si bien ha resultado con aceptación para muchos, en otros tantos, ha generado criticas, entre esos el presentador Carlos José Matamoros.

La canción con la que la comunicadora decidió incursionar por primera vez en el mundo artístico, tiene un enfoque urbano, en el que habla sobre ella misma en un tono un tanto atrevido y en el que ella misma se califica como ´Bien perra´, un enfoque que tal parece que el ´Paparazzi´ no concibe y asegura que no calza con la vida que ya lleva, pues ya es todo una señora.

Carlos José Matamoros realizó un live, específicamente para desglosar todos los puntos, por los que a su juicio Arianna Mejía “ya no está para esas vainas”, lo que generó una respuesta inmediata en la esposa de Troi Alvarado, quien no titubeó en decirle que no dejará de cantar solo “porque a él no le guste”.

“La verdad ya Arianna ya no está para esas vainas. Acaba de dar a luz hace poco. Es una mujer casada y acaba de dar a luz un bebé, yo si fuera el marido de ella no la dejara”, aseguró el ´Paparazzi´, durante su transmisión, al tiempo calificó su tema como una canción con mucho contenido sexual.

Ante todas las exposiciones, la también influencer no tardó en dar su respuesta; “Hola Carlos, primero, yo no voy a dejar de cantar porque a ti no te gusta lo que yo escriba. Yo me he formado como artista para cantar frasecitas intrascendentes. No soy hipócrita. Esto es el comienzo y voy a cantar temas que nadie quiere por falso pudor y por hipocresía”, escribió.