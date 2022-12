¿Carlos José Matamoros se despide de la farándula? Este fue el mensaje del presentador

Una toma de aire, un respiro de las controversias que traen las pantallas y sus protagonistas. El presentador de farándula Carlos José Matamoros, anunció por medio de su cuenta de Instagram, que dice adiós al mundo de las polémicas hasta el próximo 2023.

El panelista de ´Agárrate´ publicó una historia de Instagram, donde aseguró que ya su participación en el mundo del entretenimiento queda cerrado hasta nuevo aviso. El popular ´Paparazzi´ quien hasta no hace mucho fue noticia trending topic tras su tormentosa ruptura con ´La Puchy´, no quiere saber nada más de peleas, así lo comunicó.

“Me retiro de la polémica hasta el próximo año, quiero pasar mis navidades y año nuevo en paz, con la gente que amo, no me busquen pa´ pelear que no estoy”, es el mensaje difundido por Matamoros.

Captura de historia de Instagram de Carlos José Matamoros

Es así, como Carlos José Matamoros despide un año que se lleva consigo la promesa de un matrimonio que no logró llegar a altar, el rompimiento de un amor con el que ya acumulaba años y el cúmulo de experiencias y señalamientos que hacen parte del mundo de la farándula.

El ´Paparazzi´ quien nunca dio mayor detalle del por qué de su rompimiento con Kathe Lino, luego de que esta publicara una serie de fotografías donde hacia alusión a haber sufrido de violencia por parte del presentador, baja el telón del 2022, pero sin arrepentimientos.

Asimismo, el último y más reciente rumor en el que se vio involucrado Matamoros, fue en el de un presunto romance con la chica ex reality Nathalie Carvajal, con quien se dejó ver muy allegado, sin embargo, este fue presunción que nunca llegó a ser confirmada.

Para finalizar, todo apunta a que el mensaje posteado por el ´Paparazzi´, sería el justificativo de ausencia desde ahora hasta comienzos del año próximo, en todos los espacios en los que funge el rostro ecuatoriano.