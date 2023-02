El accidente que sufrió Danilo Carrera cuando se dirigía a las grabaciones de Televisa

Danilo Carrera fue visto salir con muletas cuando fue a grabar la telenovela ‘El amor invencible’ y encendió las alarmas por su estado de salud. Lo que se conoce, es que fue atropellado el pasado martes 21 de febrero por un taxista cuando se dirigía al medio mexicano ‘Televisa’.

A través de su cuenta de Twitter, el actor de 34 años informó sobre lo que pasó.

Es una fortuna que este incidente no haya sido nada grave y que haya quedado en un susto. La mañana de este 22 de febrero, a través de una entrevista en el programa mexicano ‘Hoy’ el intérprete de Pasión y Poder, como Franco Herrera, rindió declaraciones sobre su accidente que lo dejó con un tobillo lastimado.

“Sí, accidentes que pasan, pero también son cosas que no tengo por qué contarlas, no creo que a la gente le interese mucho si me atropellan o no en la calle”.

— Danilo Carrera