Danilo Carrera herido del corazón por Michelle Renaud: “No estoy pensando en hacerle daño a nadie”

Recientemente el actor ecuatoriano Danilo Carrera reveló que había conocido a la “princesa de sus sueños” en un viaje que realizó a Egipto.

Hoy Carrera grita a los cuatro vientos que está enamorado, pero esconde su noviazgo porque quiere mantener su vida privada alejada de las cámaras y los reflectores. “Sí, la escondo, es algo mío, me lo guardo para mí”, reseñó Las Estrellas TV.

“Creo que también hay que dejarse cosas para uno, para la familia y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho”, enfatizó.

¿Es más inteligente que Michelle?

El protagonista de Vencer la ausencia habló de la personalidad de su novia y encendió las redes porque los fans de Michelle Renaud lo asociaron como una ofensa a la actriz de La Herencia.

“Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, dijo.

Esto sacó de sus casillas a quienes hacen carrera profesional en la industria del entretenimiento, como Galilea Montijo quien reaccionó desconcertada.

“Lo que dijo ahorita Danilo Carrera nos sacó de onda a las mujeres que nos dedicamos al medio artístico”, reveló.

“Yo no le mando mensajes a nadie”

Pero no todo queda allí, recientemente en una entrevista en el programa Hoy, a Danilo se le cuestionó sobre la relación de Michelle y Matías Novoa y sorprendió a todos con sus declaraciones.

“No sé (de ella), es que tampoco la sigo. Yo si espero que esté feliz, que le vaya bien y le mando muchas bendiciones”, expresó.

“Al final tienen que buscar una noticia cuando no hay, yo no le mando mensajes a nadie, no estoy pensando en hacerle daño a nadie, estoy muy contento, muy feliz, estoy cerrando el año como nunca lo imaginé”, recalcó.

Con respecto a su carrera artística, el actor dijo estar muy bien en estos momentos con algunos proyectos, pero que está pensando dejar la actuación para dedicarse de nuevo al futbol.

“Me encanta la competencia, me encanta el deporte, y tal vez me regrese a eso, tal vez me regrese al futbol”.