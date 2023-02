Alejandra Jaramillo presentó el “panza protector”: ¿Qué es?

Alejandra Jaramillo, nuevamente se robó todas las miradas y la atención de los internautas, la panelista del programa estadounidense ´Siéntese quien pueda´ demostró una vez más sus dotes de actuación, y en esta ocasión, interpretó una jocosa escena, en la que se dejó ver haciendo el papel de “embarazada”.

El “panza protector”, ese fue el nombre que la ecuatoriana dio a lo que asegura es una herramienta infalible, para que las mujeres en estado de gestación eviten la incomodidad de ser tocadas en la barriguita sin su consentimiento. La popular ´Caramelo´ se dejó ver caminando de manera graciosa, y haciendo una especie de promoción con una panza falsa que hace las veces de al menos unos ocho meses de embarazo.

“Por favor, no me toques la barriga”- #PanzaProtector la solución para esas embrazadas que no quieren que les toquen la barriga”, es el copy que acompaña la filmación difundida en la cuenta de Instagram del reality de farándula, donde Alejandra se muestra dada con una de las aristas de su vida profesional que tal parece haber descubierto en su paso por el programa, y la cual aparentemente quiere seguir desarrollando, la actuación.

Alejandra Jaramillo, ha tenido una participación sobresaliente en el espacio de entretenimiento, donde podría decirse incluso que ha pasado a ser una de las favoritas por la audiencia, siendo una de las panelistas “invictas” y más difícil de sacar del aire, y la que más ha gozado del beneficio de la inmunidad.

Una de las razones que más ha promovido el éxito de la ecuatoriana, ha sido la dedicación que ha demostrado tener en todos los trabajos entregados, donde ha hecho la interpretación de varios personajes de telenovelas, tal y como el de “La fea más bella”, una de las actuaciones más halagadas en su trayectoria por el reality.