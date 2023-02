¿Lo recuerdas? Así ha cambiado Dewey, de ‘Malcolm’, ahora tiene 32 años y se alejó de las cámaras

Erik Per Sullivan es el actor que dio vida al pequeño Dewey de la serie ‘Malcolm in the Middle’, quien dejó las cámaras sin rastro luego de interpretar al cuarto hijo de la singular familia durante siete temporadas.

[ Así luce la niña que interpretó a ‘Betty, la fea’ en la polémica versión infantil ]

Sullivan empezó su carrera de actor cuando tenía solo ocho años. Además de su papel en Malcolm, también estuvo en la cinta de Lasse Hallström, apareció en Armageddon y puso voz a Sheldon en Buscando a Nemo.

A pesar de tener una carrera por delante, a los 20 decidió alejarse de las cámaras y desde entonces no se supo mayores detalles de su vida. Sin embargo, se conoce que se lleva bien con sus excompañeros del reparto de la exitosa serie.

Erik Per Sullivan en las primeras temporadas de 'Malcolm el de en medio' y en la actualidad | © Twentieth Century Fox Film Corporation / Instagram

No se conocen los verdaderos motivos de su retirada de la televisión, ni a qué se dedicó. Frankie Muniz, quien dio vida a Malcolm, habló sobre “su hermano” en una entrevista con LADbible.

“Para ser sincero, no sé en qué anda metido, odio decir esto porque he hablado con él varias veces desde que terminó el programa. He hablado mucho con sus padres. Cuando yo estaba en el grupo y tocamos en su ciudad, sus padres vinieron pero él no pudo venir. Pero sé una cosa, algunos actores o personas simplemente lo hacen cuando son niños y luego quieren experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención, creo que eso es lo que él quería”, comentó ‘Malcom’

Hay fotografías de Erik Per Sullivan de adulto, no una actual con exactitud, pero nos sirven para imaginar cómo estará ahora.