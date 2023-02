“Alexandra es muy pedante”: usuarios respaldan a ojos cerrados a Jamil para que que gane el “Pin del Chef”

No la pueden ver ni en pintura, por ese motivo los usuarios se han inclinado a darle el apoyo a Jamil Faour y es el favorito para ganar el “Pin del Chef”. Esto, después de que el joven empresario subiera al balcón y tenga como contrincante a Alexandra, mejor conocida como la ‘Diabla’.

Posterior al episodio de la noche de este viernes 17 de febrero, la cuenta oficial de Twitter del reality gastronómico abrió debate con una publicación para que los usuarios diera a conocer quién es el favorito.

De 17 comentario, solo uno apoyaba a la diabla, otros se mantenía neutrales y reconocían el nivel de ambos como cocineros, pero la mayoría se iba con Jamil.

Esto porque, como señalan los mismos internautas no soportan la actitud de Alexandra. Aunque Jamil no es ‘perita en dulce’, no les cae tan mal como la otra participante.

Se viene una guerra de titanes po el Pin del Chef. ¿Quién crees que lo ganará? MasterChefEcuador pic.twitter.com/h1ZmAVtlAI — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 18, 2023

Incluso los comentarios más destacados decía. “Yo quiero que tenga Jamil, Alexandra me cae pésimo”; “Ambos excelentes cocineros, con Egos gigantes. Jamil me choca (muchas veces) pero a Alexandra no la soporto, es muy pedante, una bruja. Go Jamil”.

Definitivamente, la ‘Diabla’ no es del agrado de quienes gustan de este contenido televisivo. La actitud que tiene la ha colocado entre una de las mejores del show, pero una de las menos queridas por la audiencia.