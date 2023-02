¡A su salud! Carolina Jaume asegura que Allan Zenck se le llevó hasta el licor: “Vende mis botellas pero aporta a tu hijo”

Una guerra que parece no tener fin, pero que sin duda alguna tiene a todo Ecuador expectante, en primera fila, en la espera de las polémicas revelaciones de Carolina Jaume, quien no da tregua ni por un segundo, a su ex esposo, Allan Zenck, a quien ha dejado en la calle con cada una de sus pronunciaciones.

En esta ocasión, la presentadora de televisión ya no habló del carro, ni del colegio de su hijo, pero afirmó que hasta los tragos que se toma el empresario, son gracias a ella, y a lo que asegura se llevó del bar de su casa cuando se separaron.

Nuevamente, como ya es costumbre, la pronunciación de Carolina Jaume fue por medio de una de sus historias de su cuenta de Instagram, donde compartió la que seria la publicación de Zenck en su grupo de mejores amigos, en la cual el empresario se deja ver en una habitación repleta de todo tipo de licores.

Historia de Instagram de Carolina Jaume

“Vende mis botellas (que te me llevaste de mi bar) y aporta con tu hijo cara e Titanic”, es lo que escribió el rostro de Ecuavisa sobre la imagen de las múltiples botellas. Una nueva señalación que pasa a unirse al repertorio de historias del banco de Instagram de la también actriz, quien ha revelado sin pudor alguno, entre muchas cosas, datos comprometedores de su ex pareja, a nivel personal, tal y como la aplicación de retoques que utiliza Zenck para poder maquillar las fotografías en sus redes sociales.

¿Retoca sus fotos?

Carolina Jaume expuso un popular antes y después de Zenck, en el que dejó ver una diferencia notable en las postales, sin embargo, aunque la presentadora da por sentado que su ex esposo hace uso de estas aplicaciones de Photoshop, no es una información corroborada, pues en 2020, Allan mostró en sus publicaciones la evolución de su cuerpo. Pues se sometió a un régimen alimenticio y de ejercicios, de acuerdo a lo que colocaba en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Carolina dice lo contrario.