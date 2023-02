“No soy hipócrita”: Jamil ahora sí quiere ser el bueno de MasterChef Ecuador y Sonnia no le cree el cuento

Tuvo que ocurrir algo lamentable para que Jamil siente cabeza y ahora sí quiera ser el bueno de MasterChef Ecuador. No ha tratado muy bien a sus compañeros, sobre todo a Sara y a Sonnia, y ahora si dizque quiere hacer las pases con ella y llevar la fiesta en paz.

[ Los malos momentos en MasterChef Ecuador ablandan el corazón de Jamil: Se reconcilió son Sara y Sonnia ]

Hasta un abrazo les dio tras supuestamente pedirles disculpas pero Sonnia aclaró que de su parte no fue sincero porque no anda con falsedades. Se entiende y se respeta: Si una persona no ha sido la más empática y amigable contigo, no puede pretender hacer borrón y cuenta nueva.

“Aclaramos las situaciones y ahora todo está bien. Solo nos queda disfrutar esta etapa y que no tenemos que pelear por cosas estúpidas y chismes. Dentro de la casa todo es un teléfono roto. No sé si vuelva a ser como antes. Con el tiempo sabremos” — Jamil

¿Los problemas entre Sara, Sonnia y Jamil llegaron a su fin? #MasterChefEcuador pic.twitter.com/e3IBl8v0MV — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 16, 2023

Fue lo que dijo Jamil al referirse a que limó las asperezas con Sara y Sonnia. Pues la situación tan triste que atraviesa Johanna -una pérdida familiar- lo hizo supuestamente recapacitar.

La chef Irene González pidió ante las cámaras que se den un abrazo los tres. Aunque Sara no parecía incómoda y decidió darle otra oportunidad a Jamil, Sonnia se la vio bastante sacada de onda. Sus expresiones decían más que mil palabras.

“Quiero un abrazo de verdad. Un lindo regalo para Johanna”, pidió González. Pero Sonnia fue bastante clara y directa.

“No me nace de corazón abrazarle a Jamil. No puedo ser hipócrita” — Sonnia

❤️No hay nada mejor que reconocer nuestras fallas y vivir en paz... #MasterChefEcuador pic.twitter.com/qWNRu5qjRn — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 16, 2023

Una vez más, Jamil tiene defensora

Como ha sucedido en ocasiones anteriores, Mare Cevallos salió a defender a Jamil en redes. Para su criterio, era mejor que Sonnia no lo abrace si no quería.

Pues es bien sabido que Mare y Jamil son buenos amigos.

“el abrazo que le di no fue sincero, yo no soy hipócrita” mejor no le dabas el abrazo pues aaaaaahhhhh pero ahí si no dicen nada #MasterChefEcuador — Mare 🌊 (@cevallosmare) February 16, 2023

Si es así, entonces se espera que Jamil le baje dos rayas a su actitud que bastante ha sido criticada en redes y no es precisamente por lo que se lleva los aplausos en la competencia.

Como lo ha dicho el ganador de la segunda temporada, Roberto Ayala, de qué sirve ser un excelente cocinero si no eres una buena persona.

[ “Elijo un mal cocinero”: Roberto Ayala, ganador de MasterChef Ecuador, ataca a “los malos” del reality ]