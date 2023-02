“ Hasta que no esté muerto no vamos a parar”: AuronPlay confirma cuándo dejará de ser streaming

No cabe duda que AuronPlay ha marcado la historia de los creadores de contenido en habla hispana. El español después de una ola de críticas que cuestionaban su profesionalismo al punto de tacharlo de degenerado ha optado por publicar un video titulado “FIN”.

En el videoclip de más de 13 minutos destaca que está atravesando un duro momento y estará alejado de la internet. No obstante, dejó claro que el dejará de hacer contindo cuando desee no cuando lo echen; “espero nos volvamos a ver pronto”.

“Supongo como ya habéis podido comprobar que nos hemos comido una funa increíble, una funa surrealista. Yo soy una persona que me considero anti-conspiranoico, no creo en este tipo de cosas pero esto ha sido un sabotaje en toda regla”.

“Lo que he vivido estos días no tiene sentido, he visto ataques perfectamente coordinados para tumbar mi carrera y, literalmente, matarme y destruir todo lo que he construido en 11 años de mi vida”.

“He podido ver con mis propios ojos como foros de internet están perfectamente. Han amenazado con familiares míos, han hablado con marcas con las que trabajo. ‘Hasta que no esté muerto no vamos a parar’, incluso han llegado a decir”.

“Se han encargado que esta ola de odio no disminuya, más bien se mantenga al día de hoy. Si tú crees que ha pasado por algo natural, yo te pido que analices un poco”, instó a sus seguidores.

“Hay algo que nunca me van a quitar: esta cámara, este micrófono y la verdad. La verdad es que no soy ningún monstruo, no soy ningún degenerado, no soy ninguna de esas cosas”.

“Llevo 11 años de carrera, es evidente que estos 11 años he cometido muchísimos fallos. Me he disculpado mil veces por ello. Desde el 2015 hice cambio de chip para no meterme en ninguna polémica. Lo que más me ha dolido es que hay una chica que afirma que cuando tenía 14 años yo mantuve conversaciones íntimas. Cuando leía la primera vez lo que hice fue vomitar”.

“Cuando estaba más destrozado aparece esto, para acabar de matarme. Condeno todos los insultos que ha recibido esta chica, no le deseo ningún mal, simplemente creo que después de decir esas cosas de mí creo que tengo el derecho de defenderme”.

“Niego rotundamente haber hablado con esta persona sabiendo yo que era menor de edad. Lo voy a decir hasta que me muera. No voy a volver a hablar de este tema, al menos aquí (YouTube)”.

“Me da mucho asco este tema, lo siento de verdad porque creo que era mi responsabilidad el informarme muy bien de algo y decir: ‘bye, bye’”.

“Sigo sin entender nada de lo que ha pasado, han sido unos días muy complicados. Yo de hecho me estaba tomando un tiempo, estoy con la cabeza reventada de internet. Sobre mi futuro lo tengo claro: me iré cuando yo quiera no cuando me echen”.

“Espero algún día seguir con todo lo que tenía planeado hacer, espero nos volvamos a ver pronto”, finalizó.