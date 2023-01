Auronplay arremete contra Piqué y admite superioridad de Shakira: “Es un mierdecillas...”

La famosa cantante colombiana Shakira lanzó el tema del momento con su nueva canción junto a Bizarrap. En más de tres minutos, sepultó al exfutbolista español con su tiradera. Evidentemente, esta canción ha generado la reacción de todo el mundo, incluido famosos streamers como Ibai Llanos, Auronplay, Rivers, etc.

El popular streamer español Auronplay reaccionó y comentó en directo en su único estilo y en defensa de la colombiana, pues para su sorpresa, mucha gente decía que no conocía a Shakira y otros la reconocían sólo como “la novia de Gerard Piqué” . Esto generó la reacción inmediata del streamer.

“¿Shakira la novia de Piqué? Pero si Piqué a lado de Shakira es un mierdecillas, es una hormiga. Shakira tiene 35 veces más dinero que Piqué. A lado de Shakira es una hormiguita por el amor de Dios. El pequeño allí es Piqué. Como es que hay gente que no sabe quién es Shakira, Dios mío.”. — Auronplay

La reacción de Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué

Es conocido que Gerard Piqué e Ibai Llanos son amigos y han realizado varios proyectos juntos, incluso en la actualidad están relacionados con el famoso torneo de Fútbol 7 la Kings League . Mientras escuchaba la canción, Llanos se quedaba sorprendido y con la boca abierta.

Sin embargo, mientras sonaba la canción soltó un: “¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad? ”, al oír la frase que en redes se ha vuelto tendencia: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Al final, ambos streamers se sorprendieron, aunque evidentemente Ibai Llanos cuidó ciertos detalles ante su cercanía con Piqué.