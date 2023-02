“Me parece una falta de respeto”: Jamil, decepcionado de MasterChef Ecuador ¿Culpa de la producción?

Jamil se mostró decepcionado con MasterChef Ecuador por los estándares de la competencia, ya que ayer ni siquiera le aceptaron su plato -muy bien elaborado- y le dieron mandil negro. Sin embargo, platos que no estaban a su altura se llevaron los elogios y hasta cachetito.

En su cuenta de Twitter, donde frecuentemente comenta y se desahoga en cada programa, lanzó un mensaje aclarando que no vio el capítulo de ayer porque le parece “una falta de respeto”. Pues la producción se ha enfocado más en mostrar una novela de clases sociales y amores en lugar de hacer brillar el talento culinario.

“No he visto ni veré el capítulo de hoy de MasterChef Ecuador. No por mi delantal negro sino porque me parece una falta de respeto a la gastronomía y la seriedad de una competencia como lo es MasterChef”

Fue lo que escribió en su cuenta de Twitter la noche de ayer. Sus expresiones no pasaron desapercibidas en el programa. Eran de fastidio, molestia e incomodidad.

Aunque en redes recibió críticas por su actitud “grosera” y “prepotente”, hubo también quienes lo respaldaron ante el mal trato del chef Jorge Rausch quien ni siquiera lo dejó hablar y menos defender su plato.

Supuestamente no cumplió con el reto de presión, aún cuando el plato se veía espectacular y de altura. En el atril explicó que replicó un plato de un restaurante que está en los “50 The Best”, pero no cumplía con el reto.

El mejor plato de la noche fue de Sonnia (una papa rellena) que para las redes sociales y para Jamil, no cumplía los estándares de MasterChef Ecuador; su cara de incredulidad se robó el programa. “Es un plato mediocre, y me hace pensar que quizá deba bajar mis estándares o no sacar buenos platos” , dijo al comentar sobre la ganancia de Sonnia.

“Le dan cachetito por esa huev...” Jamil estalló contra MasterChef Ecuador y por primera vez las redes lo defendieron (Captura de pantalla)

Y luego cuando los jueces le hicieron subir a Sonnia, Jamil le dijo a Andrés: “No puedo creer que a Sonnia le dan cachetito por esa huev... y la hacen subir al balcón”.

No críen hijos malcriados como Jamil, hay que enseñarles a perder, a manejar la frustración y no ser patéticos y culpar a otros por sus errores. #MasterChefEcuador — 💜Bere (@aberenice26) February 15, 2023

Jamil deja de ser envidioso te bailaron bien sabroso jajajajajajaja #MasterChefEcuador pic.twitter.com/WE1qoKi4Ka — Rubén Dario\U/ (@rubenchUx) February 15, 2023

Jamil tienen un nivel de cocina alto, su plato pecó por no tener el jamón de pavo en la salsa pero era un plato con concepto, como vas a comparar con 2 papas rellenas #MasterChefEcuador https://t.co/kput7L3d7W — David Collaguazo (@deix12) February 15, 2023