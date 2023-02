El desafiante reto de presión del capítulo 57 de MasterChef Ecuador, dejó muchas críticas a los jueces y participantes por los platos presentados y sobretodo por lo sucedido con Jamil quien con su incredulidad al ver lo sucedido se llevó las miradas de todos.

En esta ocasión los cocineros tuvieron que unir dos mundos y preparar en un mismo plato, comida gourmet y una urbana. Los ingredientes fueron: pepperoni, chorizo, salami, tocino, jamón y salchicha. Fue un reto complicado de hacer, ya que en las dos comidas debía estar el ingrediente principal, el embutido.

Cuando se terminó el tiempo en las cocinas, Jamil fue el primero en pasar al atril. Su plato estaba rico y de alta cocina ya que explicó que replicó un plato de un restaurante que está en los “50 The Best”, pero no cumplía con el reto porque el plato de alta cocina no incluía el producto que le tocó.

“Le dan cachetito por esa huev...” Jamil estalló contra MasterChef Ecuador y por primera vez las redes lo defendieron (Captura de pantalla)

“Dear Beirut”, era un plato de alta cocina que estaba delicioso y hermoso a la vista. Sin embargo, sin derecho a defenderse, Rausch lo mandó con delantal negro por no haber cumplido el reto sin dejar que Irene también de su punto de vista. Jamil intentó hablar, pero no lo dejaron y desde ese momento, su reacción se volvió viral, aunque las redes lo respaldaron, ya que los demás cocineros presentaron platos que estaban muy sencillos.

“Le dan cachetito por esa huev...” Jamil estalló contra MasterChef Ecuador y por primera vez las redes lo defendieron (Captura de pantalla)

El mejor plato de la noche fue de Sonnia (una papa rellena) que para las redes sociales y para Jamil, no cumplía los estándares de MasterChef Ecuador; su cara de incredulidad se robó el programa. “Es un plato mediocre, y me hace pensar que quizá deba bajar mis estándares o no sacar buenos platos” , dijo al comentar sobre la ganancia de Sonnia.

Y luego cuando los jueces le hicieron subir a Sonnia, Jamil le dijo a Andrés: “No puedo creer que a Sonnia le dan cachetito por esa huev... y la hacen subir al balcón”.

Si las miradas mataran... Duela a quien le duela Sonnia se lo ganó. pic.twitter.com/ADBQkEvdRX — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 15, 2023

Reacción de Jamil:

Jamil en su cuenta de Twitter, totalmente indignado escribió: “No he visto ni veré el capítulo de hoy de MasterChef, no por mi delantal negro, sino porque me parece una falta de respeto a la gastronomía y la seriedad de una competencia como lo es Masterchef”.

No he visto ni veré el capítulo de hoy de #masterchefecuador, no por mi delantal negro sino porque me parece una falta de respeto a la gastronomía y la seriedad de una competencia como lo es Masterchef. Buenas noches. — Jamil Faour (@jamilfaour1) February 15, 2023

Reacciones de las redes:

Los seguidores del programa están indignados por el poco nivel de cocina que muestran los participantes y la tibieza de los jueces al calificarlos. Hay muchas críticas a la producción que se está enfocando más en la polémica que los objetivos reales.

Estoy harta de #MasterchefEcuador en serio ya cansan!!!! Jamil no es la mejor persona del programa pero el man sea lo que sea fiu fiu y sus vergas el man cocina no es cualquier cojudo.. Sonnia no sabe ni hablar por Dios! — María Fernanda Cevallos (@ojitosmieles) February 15, 2023

De acuerdo Jamil no cumplió el reto y hay que saber escuchar!, pero ahí hacia falta varios delantales negros, decir que una salchi papa con una picada mixta con embutidos todo resecos es algo gourmet y cumple el reto 🤦🏻‍♀️, Henry otro, Alexandra qué? #MasterchefEcuador — Mayra Oviedo (@MayraOviedo7) February 15, 2023

Todos somos Jamil viendo ese cachete a la check #MasterchefEcuador pic.twitter.com/YwZkGjhvV4 — APS (@alixsury) February 15, 2023

A jamil le dicen que no cumplió con la premisa pero el plato estaba rico. y después rausch dice que ellos “no vienen a cumplir premisas pero a cocinar rico” no entiendo nada. #MasterchefEcuador pic.twitter.com/9avUg23xBF — Denisse (@denlunaa) February 15, 2023

Que indignante como Raush muy grosero no escuchó a @jamilfaour1 ni lo dejó explicar su plato y le mandó al sillón con mandil negro, pero a otros concursantes los dejó hablar hasta por los codos. Se nota como a veces hacen de adrede cosas injustas por show #MasterchefEcuador — Kiky (@meok000) February 15, 2023

Que estafa para Jamil este episodio 💩 #MasterChefEcuador estándares sobre el piso! — Kimberly Ortega U. (@kimberlyortegau) February 15, 2023

Perdiéndole el gusto a #masterchefecuador da rabia ver lo sesgados que están los jueces por mantener ese guion de los fiufiu contra el barrio y viceversa. Tontisimo — Ana Gabriela Nuñez (@AniiNunez) February 15, 2023

Este ha sido el peor capítulo de #masterchefecuador por más que “cumpla el reto” una papa rellena? Es en serio? Y escuchar a Sonia decir que a Alexandra le falta imaginación?? Hay tan buenos cocineros, pero a los jueces les gusta las acomplejadas 🤷🏻‍♀️ — Ma. Belén 🇪🇨 (@Mabefalcony) February 15, 2023

Te dejamos el capítulo completo: