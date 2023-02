Estas son las exigencias y el ritual que aplica Pipe Bueno antes de salir al escenario

En una entrevista exclusiva para Metro Ecuador, el cantante de Cali, Pipe Bueno, nos comentó que Ecuador es uno de sus países favoritos, le encanta la gastronomía que es exquisita, ha recibido mucho apoyo y gran acogida en cada concierto por parte de sus fanáticos ecuatorianos.

En la conversación, el cantautor nos confesó algunas de las cosas que le gusta tener en su camerino. También algunos tips que hace el colombiano para que todo salga en orden antes salir a cantar.

¿Cuál es su ritual?

“Primero hablo con mis hijos, hablo con Lu, mi mujer” expresó. La principal motivación del cantautor son sus hijos, el tesoro más grande que él tiene. Antes de salir a entregar todo en cada presentación, no le puede faltar el estar comunicado con su familia.

Pipe no lo ve como un ritual pero sí se considera una persona muy creyente, antes de salir al escenario realiza algunos rezos para que todo salga en orden. “Le entrego el show a Dios, le pido que sea él quien cante y dé el show por mí, que cuide mi voz. Me encomiendo y me pongo en sus manos” nos comentó.

¿Qué debe haber en su camerino?

El cantante colombiano se ha caracterizado por ser una persona muy humilde y sencilla. Cuando se le planteó esta pregunta, expresó que busca que los otros músicos con los que comparte estén cómodos y su respuesta fue la siguiente:

“Yo soy muy tranquilo con eso, creo que más allá que pedir algo para mí, pido algo para los músicos, un poco de comida y algo para beber e hidratarse”.

“Cuando puedo tomarme una gota de licor me la tomo” expresó y dijo que su principal objetivo, no es tener algún prototipo de camerino, más bien, es lograr que su público este animado y que puedan disfrutar mucho el show que el colombiano ha preparado con cariño para todos los presentes.

“No soy de las personas que pide cosas raras o de colores para poder montarse en un escenario, creo que con tal de que la gente este animada y feliz, yo estoy siempre ahí para romper el escenario” aclaró Pipe Bueno.

