Casi sin dinero y golpeado: la historia de superación de Jorge Rausch (Masterchef) antes de ser famoso

A sus 52 años el chef Jorge Rausch es uno de los iconos de la gastronomía, ya sea por su exitoso restaurante Criterión o por su participación en Masterchef, pero su camino a la fama no ha sido nada fácil. En su cuenta de TikTok reveló fragmentos de una entrevista donde relata parte de su formación la cual estuvo marcada por golpes y vivir con limitado dinero.

En primera instancia, el colombiano señala que el apenas tenía un sueldo - durante su estancia en Europa - de 400 libras al mes pero solo en taxis gastaba 12 al día. Debido a este duro panorama, acudió donde el chef en jefe quien le brindó una corta frase y una banana.

“Un día le dije al chef: ‘no aguanto, pues no me da la plata. Qué hago’. El fue, tomó una banana y me dijo. ‘Take a banana and run’, Coja una banana y corra”.

A la par comentó que en los 90 la cocina en Europa era agresiva, una vez por realizar mal su trabajo su jefe terminó golpeándolo. Lo peor de todo, es que si pensaba en “pagarle con la misma moneda” terminaría despedido.

“El trabajo en un restaurante de alta cocina en Europa y sobre todo en los años 90 era muy violento. Una vez hice algo mal me acuerdo. (Mi jefe) Me metió al cuarto frío, apagó la luz y me pegó. Yo salí y le dije al chef, mire lo que paso. ‘Mi jefe me pego y si el me vuelve a pegar yo la próxima vez le tendré que devolver.’ Él me dijo, ‘si usted le devuelve yo lo hecho’”, relató el jurado de Masterchef Ecuador.

A finales de 2003 regresó a Colombia y junto a sus hermanos Mark e Ilan, empezaron su primer proyecto juntos, de esta forma instalan el restaurante Criterión en la Zona G de Bogotá, abriendo el camino a un emporio gastronómico. El restaurante Criterión ha sido premiado en 2013, 2014 y 2015 como el mejor restaurante de Colombia.