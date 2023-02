¿Qué quiere evitar? Cristhian Noboa limitó los comentarios en su Instagram tras denuncia de agresiones de Keviam Cazo

El futbolista Cristhian Noboa ha decidio limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Lo hizo luego de la denuncia de presunta agresión de su pareja, Keviam Cazo.

Al revisar las publicaciones de la cuenta de Noboa, en la que tiene dos millones de seguidores, aparece un mensaje que dice: “Se limitaron los comentarios en esta publicación”.

Captura de pantalla

Por algo, Noboa no quiere que le dejen comentarios en sus publicaciones. No quiere decir que se esté defendiendo a una parte o a otra.

Recordemos que la limitación de comentarios es una herramienta que tiene Instagram para acabar con el discurso de odio y el acoso en la red social.

Keviam y su denuncia

La noche de ayer, Cazo compartió en redes sociales una serie de videos en los que acusa al futbolista guayaquileño de supuestas agresiones físicas durante una visita a su hotel en Dubai.

De acuerdo con los videos, esta es “la décima o décima segunda” vez que presuntamente es agredida por el centrocampista que juega la Liga Premier de Rusia desde el 2007.

Captura de pantalla

Según describió en una transmisión de video en vivo Noboa -al parecer- se había alojado en un hotel donde su pareja lo visitó de forma sorpresiva el fin de semana.

Entonces difundió otros detalles y que no era la primera vez que sufría este tipo de maltratos. “No es que la gente no se aleja porque no quiere, es porque a veces nos enamoramos de una persona equivocada que es muy distinto”.

Entonces mostró las heridas que presuntamente recibió del jugador. En las imágenes se observa que tiene moretones en su barbilla, cuello, pecho y manos. Su rostro estaba hinchado también.