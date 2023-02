Así despidió Sol a MásterChef Ecuador: Aquí el mensaje a los compañeros que dijo extrañaría y donde no figuró Victoria

MásterChef Ecuador despidió la noche de este viernes 10 de febrero, a una de sus participantes más queridas y odiadas por el público,y también a una de las más polémicas, Sol, quien se hizo prácticamente viral, tras botar del programa a su mejor amiga Victoria, fue ahora la elegida para dejar las filas de aspirante a Chef

La elaboración de un mal plato puso tanto a Sol como a Jamil ante los jueces, y en este turno, la suerte no estuvo del lado de la ecuatoriana. La decisión del Chef Jorge Rausch fue la tarjeta de salida y despedida para Sol, quien cabe destacar no se mostró cabizbaja ni triste, a la hora de dejar los espacios del set, y seguidamente a esto, compartió un post donde dejó claro que los finales hacen parte de toda y cada una de las historias y en muchos casos son necesarios para “cerrar ciclos”.

“´Todo lo que empieza, algún día debe terminar´ Me he quedado pensando en esta frase un buen tiempo y no he encontrado manera de argumentar en contra. De verdad quisiera pensar en algo que no tuviera final, algo que fuera eterno, que no terminara. Pero… ¿para qué? La vida está llena de ciclos, que comienzan y terminan, dejándonos enseñanzas y aprendizajes para toda la vida. Y definitivamente Masterchef ha sido un ciclo realmente inolvidable”, es parte del mensaje escrito por Sol, al que más adelante le adjuntó varias etiquetas de los compañeros que asegura va a extrañar, y en donde en ninguna parte figura Victoria, quien en algún punto fue reconocida como una de sus compañeras más cercanas, al menos hasta que tomara la decisión de eliminarla.

Victoria regresó hace unos días atrás a la competencia de MásterChef, tras ganarse su vuelta en ´Tiempo Extra´ desde entonces, las amigas no han tenido ningún acercamiento importante, al menos no ante cámaras, y tal parece que la amistad quedó en tiempo pasado.