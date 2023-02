“El universo te está diciendo algo”: Cynthia vuelve a brillar en MásterChef Ecuador gracias a la carne

Un plato que no tuvo ningún detalle alguno, a excepción de las papas. Pareciera que todos los planetas se alinearan cada que Cynthia cocina, para llevarle el mensaje de que la carne, es su mejor amiga, al menos dentro del arte gastronómico.

El chef Jorge Rausch se encargó de halagar el plato de Cynthia, a más no poder, y le adjudicó calificativos de “rico” y “delicioso”.

“Yo insisto, a usted le va mejor con los animales que con los vegetales en la cocina. Pollo rico, relleno delicioso, la salsa muy sabrosa, las papas podrían haberse dorado un poquito más, pero es un plato muy muy rico”, fue parte de la conclusión dada por Rausch, tras probar el plato de Cynthia, el cual consistió en un pollo relleno, acompañado con una porción de salsa y papas horneadas.

Un resultado que sin duda alguna valió el esfuerzo hecho por Cynthia, quien es conocida y se ha hecho tendencia más de una vez en las redes sociales, por llorar cada que le toca cocinar carnes, o algún derivado animal, puesto que la misma ha dejado claro desde un inicio que es 100% vegetariana, sin embargo, los mejores platos de Cynthia dentro de la competencia, siempre han sido con animales.

Una observación que ya los jueces le han hecho saber en más de una ocasión a Cynthia y que Érika Vélez se encargó de enfatizar y describió como una especie de “señal del universo”, de que su destino como Chef, está encaminado de la mano de los animales.

Por su parte, Cynthia ha defendido tajante su postura, asegurando que le ha tocado librar una batalla muy fuerte con lo que hace dentro del programa. “Ustedes no saben todo lo que he pensado últimamente sobre lo que ha pasado y lo que he visto. Quiero decirles una cosa, tomen en cuenta mi personaje dentro de la pantalla. Yo creo que es el único que no se está peleando con alguien o que tiene polémicas dentro del show. Mi controversia más grande tiene que ver con lo que cocino, no con quien me peleo y eso es importante dentro de un reality”, dijo en una anterior ocasión.