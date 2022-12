MasterChef Ecuador: Cynthia responde a las críticas por llorar desconsolada al cocinar un pavo, ¿es solo un personaje?

Cynthia, la participante de MasterChef Ecuador que es vegana, se volvió tendencia por llorar al cortar en presas un pavo para una preparación de un plato navideño y luego por “hablar” a una pesado antes de hacerlo ceviche. En redes se encendió una polémica con comentarios a favor y en contra.

[ ¡Volvió a pedir perdón! Cynthia primero le lloró a un pavo y ahora le 'rezó' al pescado antes de convertirlo en ceviche ]

Mediante su cuenta de TikTok respondió a todos aquellos que la han criticado por su participación en la cuarta temporada del reality de cocina. Sin embargo, su respuesta generó nuevas preguntas de sus seguidores.

“Ustedes no saben todo lo que he pensado últimamente sobre lo que ha pasado y lo que he visto. Quiero decirles una cosa, tomen en cuenta mi personaje dentro de la pantalla. Yo creo que es el único que no se está peleando con alguien o que tiene polémicas dentro del show. Mi controversia más grande tiene que ver con lo que cocino, no con quien me peleo y eso es importante dentro de un reality.

— Cynthia de MasterChef Ecuador