¡Volvió a pedir perdón! Cynthia primero le lloró a un pavo y ahora le rezó al pescado antes de convertirlo en ceviche

Cynthia se volvió a llevar el protagonismo en el programa de este miércoles 28 de diciembre de MasterChef. La semana pasado se fue en llanto por cortar en presas un pavo y preparar un plato navideño. Ahora le volvió a rendir pleitesía a una proteína animal antes de prepara un plato.

“Amigo pescado espero honrarte con todo lo que puedo en mi habilidad extraña culinaria”, dijo la concursante a la presa antes de convertirla en ceviche.

Esto generó una fuerte reacción en los otros participantes que por medio de un pantalla observaban el reto y sobre todo recordaban la primera escena dramática de la joven.

MasterChefEcuador | Jamil pone muy nerviosa a Cynthia y se nota en su desempeño en la cocina. pic.twitter.com/9KrooqDkq8 — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 29, 2022

Incluso Jamil que estaba a las espaldas de ellas, se puso a reír por la actitud de la muchacha que lo hacía como si se trataría de un ritual sagrado, además de ponerla nervios durante todo el reto, donde estaba con actitud graciosa.

“Por lo menos era pescado, no era como otro animal de tierra que se me hubiera hecho más difícil cocinarlo”, finalizó Cynthia. Es así que la concursante sin problema logró ejecutar el reto, que la semana pasada, parecía no lograrlo.