¡Los secretos de MasterChef Ecuador! Alexandra revela si la pelea de Sara y Jamil fue real o actuada

Alexandra sigue revelando secretos de MasterChef Ecuador. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, habló sobre la pelea de Sara y Jamil y se refirió a si es actuado o utilizan libreto.

Uno de los participantes que ha insistido en que todo es “puro show” es Jamil. Tal vez sea verdad o para ocultar su verdadera personalidad.

[ MasterChef Ecuador: Alexandra se sincera al hablar de Jamil y Sara ¿Entonces no es puro show? ]

Pues en redes en uno de los más criticados y que ha recibido hate por todos sus comentarios despectivos y malos tratos hacia otros, como Sara.

“Todo es real”. Fue la respuesta de ‘La Diabla’ -como le dicen en la competencia- al ser consultada si todo lo que sucede en la competencia es real.

“Nada es libretado. Todo es real”.

Captura de pantalla

Dijo al ser preguntada sobre la pelea de Sara y Jamil en el episodio del lunes en el que hubo lágrimas, gritos y hasta platos rotos. Él la hizo colapsar al decirle “estorbo” y pretendía que ella no hiciera nada en el reto de la caja misteriosa. Al no saber tratar a una dama, evidentemente se llevó el repudio en Twitter.

[ En redes sociales acusan a la producción de MasterChef Ecuador de ocultar el bullyng que Jamil les hace a sus compañeros ]

De hecho, otro tema que abordó es sobre su personalidad. Si realmente es como la muestra en MasterChef Ecuador y su respuesta fue sí. “Soy frontal siempre”.

Captura de pantalla

Sobre los ataques

Un usuario le indicó que el grupo de “los de barrio” supuestamente “son acomplejados” y que la atacan. “No se la causa pero si veo que lo hacen por cosas tontas, en lugar de ponerse a cocinar”.

Captura de pantalla

Incluso, no dejaron pasar por alto el hecho que Nicolás haya dicho que con quien menos se llevaba era con ella y su respuesta fue bastante fuerte:

“¿Quién es Nicolás?”

Captura de pantalla

Claramente no ganó MasterChef Ecuador

Sobre Sara habló una vez más y los usuarios aseguraban que sí sabe cocinar pero no al nivel de Alexandra. “El concurso no es por niveles ¿O sí? Me da igual, ya pasó”.

Captura de pantalla

No puede haber amistades con jueces

Esto es algo que ha muchos les genera dudas y Alexandra aclaró que no se puede tener afinidad con quien juzga los platos.

Captura de pantalla

Bajo nivel de la temporada

Recurrente en Twitter que esta temporada ha bajado mucho su calidad. Más parece una novela que un concurso de cocina.

“No recuerdo mucho las anteriores pero en esta hay mucha suerte”.