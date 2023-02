Jamil no acepta la visita de los jueces de MasterChef Ecuador en su estación ¿Se cree mejor que ellos?

En todos los retos de MasterChef Ecuador, los jueces visitan la estación de cada uno de los participantes para aconsejarlos, aclarar dudas y ayudarlos de alguna forma a mejorar o lograr un resultado exitoso cuando presente su creación en el atril. Sin embargo, Jamil decidió no recibir al chef Jorge Rausch y la chef Caro durante el reto de salvación del capítulo 53 y eso lo perjudicó en la presentación de su plato.

A Jamil, le tocó cocinar con gallineta como ingrediente principal, proteína que le asigno Sonnia para hacerle entender que “él es una gallina”. Mientras el empresario cocinaba y, los jueces iban a visitar su estación para ver el progreso e ideas que tenía, les dijo que no los necesitaba y que estaba ocupado.

Si tan solo un chef hubiera visitado a Jamil, le hubiese podido sugerir algo para solucionar el emplatado. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/DuAUJo7C7M — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 10, 2023

Cuando llegó la hora de pasar al atril, el chef Rausch le hizo saber lo ocurrido a todos los participantes antes de dar sus críticas. Tanto el Jorge, como la chef Caro, estuvieron de acuerdo en que el emplatado pudo ser mejor.

“Si hubiera aceptado nuestra ayuda, le habríamos dicho como presentarla y no estaríamos hablando de esto”, dijo Rausch. Sobre los sabores, comentaron que eran buenos, pero no fue suficiente para que se salvara, ya que Victoria y Johanna no recibieron comentarios negativos y fueron las salvadas de la noche.

Este no es el mejor ángulo de una gallineta. #MasterChefEcuador pic.twitter.com/1JIts3svF6 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 10, 2023

Yo haciéndome el loco para no pasar al frente // Yo enojado porque me tocó pasar al frente #MasterChefEcuador pic.twitter.com/Mn8RoLOKWu — Hugo Espinoza Salaza (@Hugoes008) February 10, 2023

La actitud de Jamil no sorprendió al resto de los participantes de MasterChef Ecuador, pero sí les hizo preguntarse porque lo hizo “¿Ahora se cree mejor que los jueces?”, expresaron algunos. En redes sociales también realizaron varios comentarios al respecto y, enfatizaron su desagrado con la participación del joven con descendencia libanesa en el programa.