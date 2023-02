Sofía Caiche contó como vivió la noticia del terremoto de Turquía y aseguró que temió por la vida de su esposo

Habían hablado tan solo una hora antes, de que tuviese lugar el fatídico siniestro que hasta la fecha ya recoge más de 11.200 muertos. Sofía Caiche, contó a la cámara de ´Los Hackers de la farándula´ como fueron esos minutos de angustia, tras no conseguir contactar con su esposo Tihomir Tihomirov, quien se encontraba en Turquía para el momento del terremoto.

“Da la casualidad que una hora antes de que pasara este siniestro, estábamos haciendo una videollamada,(...) al momento que me puse a revisar las redes sociales, vi las noticias, yo dije que pasó, lo comencé a llamar no me contestaba, me preocupé hasta que me contestó”, narró la presentadora de televisión quien explicó además, que luego de lograr la comunicación, su esposo se encargó de ponerla en calma, y le explicó que donde él se encontraba, el terremoto no hizo estragos.

“Me dijo que efectivamente en la ciudad donde está él, no se sintió tan fuerte, lo que me dice es que ahora no hay mucho acceso, algunas carreteras están obviamente destruidas”, agregó, al tiempo que aseguró el no poder imaginarse la posibilidad de que a su compañero de vida pueda llegar a sucederle algo.

“Me siento feliz, tranquila, tengo un compañero de vida maravilloso, espero poder envejecer juntos”, dijo la también actriz, quien expresó además que ya pronto estará de nuevo con Tihomirov, puesto que el mismo, tiene previsto su regreso a Ecuador en los próximos días.

Este es el segundo matrimonio contraído por Sofía Caiche, quien se casó a escondidas el pasado 29 de julio, y dio a conocer la noticia ya con postales de felizmente casados. Sofía Caiche ahora tiene 41 años y tres hijos: Piero, Renata y Savas. Actualmente continúa con sus proyectos personales y también locuta en una radio. La presentadora asegura haber por fin encontrado la felicidad.