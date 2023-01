Sofía Caiche se sinceró con sus seguidores en redes sociales y habló acerca de su estado de salud

A la espera de los resultados, así se encuentra la presentadora de televisión Sofía Caiche, quien apareció en días pasados por medio de su cuenta en Instagram, explicando cual era su estado de salud actual, tras dejarse ver con lo que parece ser un pequeño tubo conectado a su región nasal y un aparato medidor de reflujo colgando de su cuello.

La también actriz explicó que lleva al rededor de cuatro meses sufriendo de un cuadro de reflujo constante, al que inicialmente intentó dar tratamiento, sin embargo, luego de varios días siguiendo la primera prescripción médica, el padecimiento volvió, por lo que se vio obligada a someterse a todo un cuadro de exámenes, incluyendo una biopsia.

“Estoy sufriendo de reflujos constantes, hice un tratamiento, me alivió mucho, pero luego de unos días me volvió nuevamente (...) mi doctor de cabecera me sugirió que es preferible hacerse un tratamiento completo para dar con la causa, el día de hoy con previa cita me hice todo, endoscopia, colonoscopia (...) también me hice el examen especial para ver si soy intolerante a la lactosa, a la fructosa, entre otros alimentos, gracias a Dios eso está perfecto”, aseguró Caiche.

Seguidamente agregó; “Realizamos también una biopsia en la parte de la garganta porque hay una pequeña inflamación y en la parte del colón que hay un colón rojizo. Para las personas que hoy me vieron saliendo del hospital con todo esto (los tubos y la indumentaria médica) , decirles que no se preocupen, como les comenté, siempre con dos pies adelante ante cualquier síntoma”.

Para cerrar, la presentadora aseguró que el galeno ya le habría dado un posible diagnóstico previo de lo que podría ser su padecimiento, pero Caiche optó por no revelarlo, al mismo tiempo aseguró que todo va a estar bien y que tras los resultados tal vez deba someterse a un nuevo tratamiento de al menos seis meses para dar cura a su cuadro.