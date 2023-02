¿Consiguió que le pagaran o teme ser demanda? Carolina Jaume en silencio tras ola de pronunciaciones ¿Qué pasó?

Se la tragó la tierra, Carolina Jaume quien hace dos días atrás prometía llevarse por delante a quien sea, con tal de conseguir el pago del colegio de su hijo, ahora no deja ver ni una sola historia en Instagram, las pronunciaciones contra su ex esposo Allan Zenck, pararon, y los seguidores no dejan de preguntarse ¿Qué pasó con Jaume?

Existen dos caminos probables que se presumen puedan estar influyendo en el silencio sepulcral de la actriz, que el empresario haya hecho el pago de la institución educativa, o que Jaume haya decidido acogerse al silencio, por miedo a represalias legales, recordemos que en una de las últimas historias compartidas, Allan Zenck aseguró que su abogado estaba muy ocupado “materializando todas las infamias, calumnias y mentiras” en contra del rostro de Ecuavisa.

captura de pantalla de historias de Instagram @carolinajaume

Una conversación que se presume, quizá haya influido de alguna forma en Carolina Jaume, y por lo que se rumora, habría decidido detener su campaña de exposición. Ante esta gran ola de incógnitas, los seguidores que se mantuvieron por dos días al pendiente de cada nueva publicación de Jaume, no dejan de actualizar sus redes, en busca de otro nuevo capítulo, de la polémica pareja, quienes no dejan de sacarse trapitos al sol.

Los tuiteros son quienes más se han pronunciado en busca de una respuesta de la Shakira ecuatoriana.

CAROLINA JAUME SE DURMIÓ O QUEEEE — vielkita🪄 (@13vza) February 8, 2023

A qué hora se despierta Carolina Jaume? Está aburrido el día — Viviana Vivas (@VivianaVivas19) February 8, 2023

Esperando con que saldrá hoy la Carolina Jaume pic.twitter.com/xXEFuxSW6x — Kory NaEs (@kory_naes) February 8, 2023

me le bajaron la cuenta a mi amiga carolina Jaume? — Pau (@hspavm) February 8, 2023

@carolinajaume Caro te bloquearon de Insta? — Lori (@lorenaguiarci) February 8, 2023

El público aclama a Carolina y se pregunta incluso si habría sido víctima de algún tipo de restricción de la red social. Carolina Jaume logró llevarse el protagonismo y atención de los internautas incluso en plenas elecciones, donde su nombre se hizo tendencia y fue apopada como la ´alcaldesa de la farándula´.

Carolina Jaume demostró con evidencias, que vivió múltiples escenarios duros durante su relación con el empresario, quien en una de las historias compartidas por Jaume, se ve cuando se acerca a agredirla.