¡Victoria volvió con todo! Y esto fue lo que dijo tras su regreso a MásterChef Ecuador

Un regreso digno de portada de revista, Victoria, la ganadora del programa ´Tiempo Extra´, volvió a las cocinas de MásterChef Ecuador este lunes 6 de febrero, y solo en lo que fue el primer episodio de reincorporación, la aspirante a Chef logró detonar un suceso más polémico que el otro, un beso de amor como abrebocas, y seguidamente volaron sartenes en el estudio.

Victoria, conocida y aclamada a morir por la audiencia ecuatoriana, hizo una entrada de celebridad, donde dejó en evidencia que no es la misma Victoria que salió hace semanas atrás, esta vino con todos los hierros.

La participante habló sobre como fue su regreso, y aseguró que solo aprovechó el poder que se le otorgó en su regreso para divertirse, y por eso formó de esa manera las parejas para el reto de la caja misteriosa, sin embargo, su primera decisión apunta a que hay más que simple entretenimiento detrás, y parece ser una elección muy bien estudiada, al punto que podría decirse que esta sería la primera jugada maestra de Victoria, el emparejamiento de rivales.

“Llego y me dieron todo el poder, entonces aproveché y solo me divertí un poco haciendo las parejas”, dijo Victoria, quien seguidamente fue consultada sobre el por qué del equipo más incompatible, Sara y Jamil. “A ver yo cuando me fui todo estaba bien ahí, entonces aparentemente no, por ahí me soplaron tal vez algo, y dije como vía para que se hagan de a buenas”, agregó, una estrategia de paz que cabe destacar no salió exactamente como se lo imaginó.

De igual forma, Victoria también fue abordada para saber como está la relación entre ella y Sol, luego de haber sido eliminada en manos de su amiga, a lo que dijo; “Sí, he hablado con Sol, hemos estado hablando constantemente y 0 rencores”.