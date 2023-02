Miguel Melfi continúa con la demanda al ‘Cuy de la farándula’ y pide 500 mil dólares

El panameño Miguel Melfi demandó al ‘Cuy de la farándula’, Mauricio Altamirano. Luego de una orden de detención, ahora se conoce que la defensa pedirá prisión y el pago de 500 mil dólares para Melfi.

El abogado del panameño expresó que “su honra y su imagen que son su medio de trabajo se ha visto afectados y se debe cuantificar (...) Se pedirá 15 días o 30 días, depende lo que la jueza decida, más 500 mil dólares como reparación a la imagen y honra de señor Miguel Melfi”.

¿Qué dice la defensa del ‘Cuy de la farándula’?

Roberto Cabeza, abogado de Mauricio Altamirano mencionó que lo que pide e abogado de Melfi es desproporcionado. “El abogado tiene que demostrar en base a qué está pidiendo 500 mil dólares, tiene que ser proporcional. Me parece absurdo pedir 500 mil dólares, pero él está en su derecho y el papel aguanta todo.

La defensa busca demostrar que Altamirano nunca tuvo la intención de dañar el nombre de Miguel Melfi.

“Como es una contravención de cuarta clase, la pena máxima es de 30 días o la mínima es de 15. El dinero que él pide, la jueza tendrá que resolver si corresponde o el tea de dinero puede ser mínimo”.

El 14 de febrero será la audiencia de juicio para determinar la sanción.

¿Por qué lo demanda?

En febrero del 2022 durante el programa ‘Calientitos’, habló sobre un supuesto video íntimo de Melfi con el periodista de farándula Dieter Hoffmann sin tener pruebas de lo dicho.

¿Dónde está el ‘Cuy de la farándula’?

Hace unos días, a través de la cuenta de Instagram del Estudio Jurídico Eagle Of Law emitió un comunicado buscando a Altamirano. “Se realiza el comunicado para pedir ayuda públicamente para que el que conozca el actual paradero de MAURICIO DE JESÚS ALTAMIRANO CORREA pueda dar su ubicación y en consecuencia poder detenerlo con la Policía Nacional con la orden dispuesta por la Jueza para su comparecencia en fecha del 03/02/2023 a las 9h00 a la audiencia pública en el Complejo Judicial del Alban Borja”.

Luego, el presentador subió un video en su cuenta de Instagram bailando y con el mensaje: “Cuando estás bien tranquilo y te enteras que te andan buscando. Aquí estoy”.

La defensa de Altamirano dijo que su defendido “no fue notificado en legal y debida forma. Dentro del proceso existe una citación a lo que menciona el abogado querellante, pero no se le entregó a mi representado, sino a alguien que se hizo conocer como el hermano de Mauricio porque no se encontraba dentro del país. Nosotros como defensa comparecimos, le hicimos conocer a la juzgadora los movimientos migratorios. Mi cliente no se encontraba en el país, no conocía de esta querella”.