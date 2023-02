Inteligencia artificial: así habría sido el rostro y cuerpo de Jesús

Una de las grandes incógnitas de la humanidad se relaciona con el ámbito teológico, siendo la apariencia de Jesús (hijo de Dios) uno de los puntos de mayor análisis e investigación. Pero, gracias a la tecnología ahora podemos saciar de cierta manera estas dudas; la inteligencia artificial (IA) dio un resultado de cómo se vería el cuerpo y rostro de uno de los componentes de la Santísima Trinidad.

El usuario de Twitter @brunosaulgg publicó un conjunto de imágenes/resultados de su pregunta a la IA. En las mismas aparece “Jesús” con un cuerpo sumamente tonificado, al punto de parecer un fisicoculturista, mientras que su rostro tiene rasgos con una quijada pronunciado, cabello rizado y prácticamente rubio.

Inteligencia artificial revela el cuerpo de Jesús

Por su partem el usuario @vignolodeluchas mostró la imagen que científicos usaron para recrear el rostro del hijo de Dios y se ve con cabello y barba negra, con la única diferencia que su rostros son más semejante a los actuales habitantes de la zona de Medio Oriente.

La reacción de los usuarios no se hicieron esperar. Sean o no creyentes, muchos tildaron que la capacidad de la inteligencia artificial por crear estos retratos es admirable y también invita a cuestionarse sobre que es real o no.

Inteligencia artificial revela el rostro de Jesús

¿Cómo en verdad era el rostro de Jesús?

Un estudio de la BBC en 2015 tachó que la imagen a la cual actualmente idolatran los católicos proviene de la era bizantina, del siglo IV en adelante; las representaciones bizantinas de Jesús eran simbólicas: se trataba de significado, no de precisión histórica.

En otras palabras, se basaban en la imagen de un emperador entronizado como vemos en el mosaico del altar de la iglesia de Santa Pudenziana en Roma.

“Los artistas bizantinos, que buscaban mostrar el gobierno celestial de Cristo como Rey cósmico, lo inventaron como una versión más joven de Zeus. Lo que ha sucedido con el tiempo es que esta visualización del Cristo celestial, hoy en día a veces rehecho siguiendo líneas hippies, se ha convertido en nuestro modelo estándar del Jesús primitivo”, reseña el citado medio.