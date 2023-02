Mare Cevallos, al borde del llanto, denuncia maltrato en aeropuerto de Colombia

La ecuatoriana Mare Emilia Cevallos, en sus redes sociales, informó los inconvenientes que pasó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Al borde de las lágrimas contó que en migración pidió un esfero, no le dieron y encontró uno en su maleta. Sin embargo, recibió malos tratos de la mujer que la atendió, incluso no le permitieron la entrada al país.

“Llegué al aeropuerto El Dorado porque tenía conexión, no entiendo por qué el trato de la gente que trabaja ahí. Yo llego a migración, la señora me trata horrible. Le pido un bolígrafo para llenar un papel, no me escuchó. Encontré uno en mi maleta y lo llené. Le dije qué hubiese pasado si no tenía bolígrafo para llenar este papel y me dice “pues tenía que ir a buscarle uno”. Le digo “la llamé y no me hizo caso”. Ella me respondió “yo no tengo por qué hacerle caso” y le dije “estamos poco amables hoy”.

Mare contó que después la señora se fue y habló con algún supervisor y le dijo a la ecuatoriana que busque su conexión porque no puede entrar a Colombia.

“Son nueve horas de escala. Cuando fui a Bolivia también tenía que hacer nueve horas y un amigo me recogió para descansar y comer en su casa. Ahora resulta que no me dejan entrar a Colombia porque alguien fue grosero conmigo. Amigos, la lección del día, si les tratan mal quédense callados porque pueden negarles la entrada a un país”, dijo de forma sarcástica.

Repitió que todo fue puro grito y maltrato solo porque le dijo “estamos poco amables”.

En unas próximas historias de Instagram se mostró sorprendida por la cantidad de mensajes con experiencias de malos tratos en el mismo aeropuerto y que lo peor es que no hay donde reclamar o denunciar.

Mare Cevallos denuncia maltrato en aeropuerto de Quito

Finalmente, publicó un mensaje que le llegó de Migración de Colombia ofreciendo una disculpa por la mala experiencia y pidiendo los datos para tomar los correctivos.